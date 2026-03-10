 
ЖКХ

Борис Елкин: Отопление пока не отключаем

0

Отопление в Пскове пока отключать не будут: прогнозы говорят о том, что ночью всё ещё держится стабильный «минус», а синоптики обещают возвращение холодов. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале. 

«Какая прекрасная погода за окном! Солнце светит ярко, птицы поют, настроение отличное, но давайте без спешки. Я понимаю, как всем нам хочется поскорее снять куртки и «закрыть батареи», однако прогнозы говорят о том, что ночью у нас всё ещё стабильный «минус», а синоптики обещают возвращение холодов. Поэтому отопление пока не отключаем. Решение об окончании отопительного сезона мы всегда принимаем, ориентируясь на среднесуточную температуру, и сейчас рискуем замёрзнуть, когда придёт похолодание», - написал Борис Елкин.

Градоначальник также призвал автолюбителей не спешить с заменой резины: утренние заморозки могут преподнести неприятный сюрприз на дорогах в виде гололедицы.

«Дадим весне окончательно закрепиться в городе, чтобы потом не кутаться в пледы и не буксовать на льду! Всему своё время. Берегите себя», - заключил глава Пскова. 
Прокомментировать

Пресс-портреты

Елкин Борис Андреевич

Елкин Борис Андреевич

Глава города Пскова

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026