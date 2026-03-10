Борис Елкин: Отопление пока не отключаем

Отопление в Пскове пока отключать не будут: прогнозы говорят о том, что ночью всё ещё держится стабильный «минус», а синоптики обещают возвращение холодов. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

«Какая прекрасная погода за окном! Солнце светит ярко, птицы поют, настроение отличное, но давайте без спешки. Я понимаю, как всем нам хочется поскорее снять куртки и «закрыть батареи», однако прогнозы говорят о том, что ночью у нас всё ещё стабильный «минус», а синоптики обещают возвращение холодов. Поэтому отопление пока не отключаем. Решение об окончании отопительного сезона мы всегда принимаем, ориентируясь на среднесуточную температуру, и сейчас рискуем замёрзнуть, когда придёт похолодание», - написал Борис Елкин.

Градоначальник также призвал автолюбителей не спешить с заменой резины: утренние заморозки могут преподнести неприятный сюрприз на дорогах в виде гололедицы.