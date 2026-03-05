 
ЖКХ

Суд рассмотрит иск о расторжении концессии на теплоснабжение Острова-3 и взыскании убытков

0

Арбитражный суд Псковской области приступил к рассмотрению заявления о расторжении концессионного соглашения по теплоснабжению в Островском муниципальном округе. В суд поступил иск от ООО «Теплый остров» к администрации Островского округа и правительству Псковской области. Компания требует взыскать более 324 миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в суде. 

Фото: Арбитражный суд Псковской области

В рамках концессионного соглашения ООО «Теплый остров» обязалось осуществлять производство и передачу тепловой энергии в границах Островского округа. Для этого между обществом и муниципальным унитарным предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство» был заключен договор поставки, который впоследствии расторгнут сторонами.

Общество указывает, что с сентября 2025 года утратило статус поставщика тепловой энергии, однако по требованию Островской межрайонной прокуратуры (в связи с представлением об отмене ограничений подачи тепла) вынуждено продолжать поставку в адрес микрорайона «Остров-3», неся при этом убытки.

По мнению заявителя, администрация и правительство Псковской области существенно нарушили условия соглашения, не исполнив обязательства по целевому финансированию проекта. В связи с этим общество направило уведомление о прекращении действия концессионного соглашения, а предложенный ответчиками план устранения нарушений отклонило.

Размер компенсации, согласованный с кредитной организацией, составил 324 581 316 рублей 90 копеек - именно эту сумму общество просит взыскать в счет возмещения убытков при прекращении соглашения.

Предварительное и судебные заседания назначены на 11 марта (дело № А52-564/2026).

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026