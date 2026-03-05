Суд рассмотрит иск о расторжении концессии на теплоснабжение Острова-3 и взыскании убытков

Арбитражный суд Псковской области приступил к рассмотрению заявления о расторжении концессионного соглашения по теплоснабжению в Островском муниципальном округе. В суд поступил иск от ООО «Теплый остров» к администрации Островского округа и правительству Псковской области. Компания требует взыскать более 324 миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в суде.

Фото: Арбитражный суд Псковской области

В рамках концессионного соглашения ООО «Теплый остров» обязалось осуществлять производство и передачу тепловой энергии в границах Островского округа. Для этого между обществом и муниципальным унитарным предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство» был заключен договор поставки, который впоследствии расторгнут сторонами.

Общество указывает, что с сентября 2025 года утратило статус поставщика тепловой энергии, однако по требованию Островской межрайонной прокуратуры (в связи с представлением об отмене ограничений подачи тепла) вынуждено продолжать поставку в адрес микрорайона «Остров-3», неся при этом убытки.

По мнению заявителя, администрация и правительство Псковской области существенно нарушили условия соглашения, не исполнив обязательства по целевому финансированию проекта. В связи с этим общество направило уведомление о прекращении действия концессионного соглашения, а предложенный ответчиками план устранения нарушений отклонило.

Размер компенсации, согласованный с кредитной организацией, составил 324 581 316 рублей 90 копеек - именно эту сумму общество просит взыскать в счет возмещения убытков при прекращении соглашения.

Предварительное и судебные заседания назначены на 11 марта (дело № А52-564/2026).