Алексей Севастьянов: Мои опасения по неправильному распределению средств до сих пор сбываются

«Если брать вопрос газификации, который занял три "парламентских часа", где процесс обсуждения кардинально поменялся. Ранее они выступали, что все не так и все не то, но потом поняли, что депутаты глубоко в материале, и стали реагировать по-другому. В этом "парламентском часе" аналогичная ситуация. Какая оценка? Проблемы же из года в год одни и те же. Компании собирают долги, банкротятся и все. Нужно разорвать этот замкнутый круг. Нужно проводить анализ. Положите решение на стол – мы его обсудим. Я уверен, что этот "парламентский час" был не последний. Перед ним мы общались с главами районов, и у них такие же проблемы. Глобальная проблема появляется, когда какое-то звено недорабатывает. Где тонко – там и рвется в первую очередь», – добавил Алексей Севастьянов.