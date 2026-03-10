 
Алексей Севастьянов: Мои опасения по неправильному распределению средств до сих пор сбываются

Опасения депутата Псковского областного Собрания Алексея Севастьянова («Единая Россия») насчет неправильного распределения средств в сфере жилищно-коммунального хозяйства продолжают сбываться. Такое мнение он озвучил в эфире ПЛН FM (102,6 FM).

«Сегодня есть понимание проблемы теплоснабжения, и мы неоднократно поднимали вопрос газификации. Я неоднократно говорил, что придут времена, когда у нас будет достаточно средств, но сумеем ли мы ими правильно воспользоваться? К сожалению, мои опасения сбываются до сих пор. Есть проблемы, они в большей степени в нашем человеческом сознании и оценке ситуации», – считает Алексей Севастьянов.

По его словам, аналогичная проблема была и с газификацией, но ситуацию удалось улучшить после серии «парламентских часов» в областном Собрании и глубокой проработки ситуации. Докладчики, понимая, насколько депутаты погружены в тему обсуждения, потом приходили с готовыми решениями.

«Если брать вопрос газификации, который занял три "парламентских часа", где процесс обсуждения кардинально поменялся. Ранее они выступали, что все не так и все не то, но потом поняли, что депутаты глубоко в материале, и стали реагировать по-другому. В этом "парламентском часе" аналогичная ситуация. Какая оценка? Проблемы же из года в год одни и те же. Компании собирают долги, банкротятся и все. Нужно разорвать этот замкнутый круг. Нужно проводить анализ. Положите решение на стол – мы его обсудим. Я уверен, что этот "парламентский час" был не последний. Перед ним мы общались с главами районов, и у них такие же проблемы. Глобальная проблема появляется, когда какое-то звено недорабатывает. Где тонко – там и рвется в первую очередь», – добавил Алексей Севастьянов.

Напомним, проблемы отопления стали темой «парламентского часа» в Псковском областном Собрании депутатов 26 февраля.

