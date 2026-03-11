«Горводоканал» поздравляет псковичей с Всемирным днём водопровода

Псковский «Горводоканал» поздравляет жителей региона с Всемирным днём водопровода, который отмечается 11 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии.

11 марта — Всемирный день водопровода, учрежденный Всемирным сантехническим советом в 2010 году.

«Всемирный день водопровода — это повод задуматься о глобальных вызовах, ведь около 2,2 миллиарда человек не имеют постоянного доступа к чистой воде. Каждый раз, открывая кран с чистой водой или принимая душ, мы не задумываемся, что совершается маленькое чудо, совместно сотворяемое тысячами людей: инженерами, проектировщиками, ремонтниками, слесарями-сантехниками, лаборантами, диспетчерами», - отметили в «Горводоканале».

Сегодня псковский «Горводоканал» поздравляет всех причастных к этой отрасли. «Мы гордимся тем, что продолжаем многовековую традицию по обеспечению нашего древнего и современного Пскова жизненно важным ресурсом, работая над тем, чтобы система становилась надежнее, эффективнее и умнее», - добавили на предприятии.