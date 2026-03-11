«Единая Россия» добилась усиления контроля за тарифами ЖКХ

Госдума приняла закон о расширении полномочий Федеральной антимонопольной службы для предотвращения необоснованного роста тарифов, сообщила партия «Единая Россия» в своем официальном Telegram-канале.
Устанавливается срок в один месяц, в течение которого регулирующий орган субъекта РФ обязан пересмотреть тариф на электроэнергию для населения, если это необходимо для приведения его в соответствие с решением ФАС России. Профильный комитет также предложил включить в постановление Госдумы рекомендацию Федеральной антимонопольной службе не допускать принятия решений, которые могут привести к необоснованному росту предельных тарифов.
Также внесли изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях. В том числе, усилили ответственность для должностных лиц исполнительного органа субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов за невыполнение соответствующих предписаний ФАС и установили безальтернативное наказание в виде дисквалификации.