«Единая Россия» добилась усиления контроля за тарифами ЖКХ

Госдума приняла закон о расширении полномочий Федеральной антимонопольной службы для предотвращения необоснованного роста тарифов, сообщила партия «Единая Россия» в своем официальном Telegram-канале.

Устанавливается срок в один месяц, в течение которого регулирующий орган субъекта РФ обязан пересмотреть тариф на электроэнергию для населения, если это необходимо для приведения его в соответствие с решением ФАС России. Профильный комитет также предложил включить в постановление Госдумы рекомендацию Федеральной антимонопольной службе не допускать принятия решений, которые могут привести к необоснованному росту предельных тарифов.

«Это решение касается всех наших граждан. Мы наделяем полномочиями Федеральную антимонопольную службу, которая теперь будет контролировать тарифообразование в регионах. Благодаря "Единой России" сегодня принимается решение, чтобы никто в регионах не смог взять и необоснованно повысить тарифы, причём следующим законопроектом мы вводим наказание за это. Можно будет отстранять должностных лиц. Люди этого ждут», – подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин («Единая Россия»).

Также внесли изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях. В том числе, усилили ответственность для должностных лиц исполнительного органа субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов за невыполнение соответствующих предписаний ФАС и установили безальтернативное наказание в виде дисквалификации.