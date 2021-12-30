ЖКХ

«Электричество кончилось»

Уходящий год для тысяч жителей Псковской области прошел под знаком свечки и бензинового генератора. Многочисленные обрывы на линиях электропередачи происходили не из-за погодных аномалий, а во время обычных капризов природы: чуть более сильного ветра, дождя и снегопада. Оставшиеся без света жители жалуются на пропавшие продукты, отсутствие связи и возможностей для полноценной учебы. Весь год только и разговоров, что о программе модернизации энергосетевого комплекса. Несмотря на одобрение президента, денег на нее все равно нет.

«Продукты храним на улице»

Конечно, не первый год жители области сталкиваются с этой напастью, но за последние двенадцать месяцев стало отчетливо понятно: так дальше продолжаться не может. Официальные сообщения об отключении электроэнергии похожи на сводки с театра военных действий. Поступать они начали уже в первые дни января. Наступление 2021-го года было омрачено в прямом смысле слова, налипание снега на провода и падение на них деревьев погрузило во мрак 20 тысяч человек. Май, дожди и ветер — без света 3 тысячи. Июнь — 20 тысяч. Заметные встряски энергосистема пережила в октябре, ноябре и декабре.

«Отключения элетроэнергии до пяти дней. Из-за данной ситуации мои дети не получают полное школьное и дошкольное образование, нет выхода в интернет для распечатки материалов и занятий с репититорами», - жалуется жительница Новосокольнического района Мария Смирнова.

«На протяжении последних трех недель в населенных пунктах Мошки, Махновка, Жгилёво, Лягушица отсутствует постоянное энергоснабжение, - пишет в сети Михаил Евсеев из Порховского района. - В населенных пунктах пожилые люди, которым в любой момент может понадобиться медицинская помощь, а вызвать её нет возможности, из-за отсутствия связи (нет света, нет связи). При таком долгом отключении света продукты в холодильниках хранить не получится, а значит много продуктов замороженных приходиться хранить на улице, а там сейчас оттепель, и много продуктов скоро придется выкинуть. Ремонтные работы на линии энергпередачи ведутся медленно, "специалисты" из Москвы прибыли без снаряжения, поэтому ничем не могут помочь».

«Многие дома отапливаются электричеством, в том числе, и мы, - сообщает Светлана Кокышева из Псковского района. - Это просто издевательство над людьми, мы не только остаемся без электричества и тепла, но и без средств связи. Иногда отключение электроэнергии не один раз за сутки, аккумулятор вышки мобильной связи не выдерживает и полчаса, соответственно связи нет вообще. Да мы приобрели генератор и это вынужденная мера при таких отключениях, но от него связь мобильная не появится. У нас ребёнок инвалид с редким заболеванием, и мы вынуждены были переехать в деревню на свежий воздух по врачебным показаниям. Становится жутко, элементарно будет не вызвать скорую если что».

В администрации области длительные сроки аварийно-восстановительных работ объясняют сложными условиями местности. Быстро проехать к местам обрывов мешают тяжелые дорожные условия, подтопления, завалы деревьев.

50 тысяч километров электрических сетей проходит по территории Псковской области.

В ответ на наш запрос энергетики прислали данные об отключениях в декабре и отметили: «Из восьми тысяч населенных пунктов Псковской области четыре тысячи – это деревни, в которых проживают не более 10 человек, и две тысячи – деревни без постоянных жителей. При этом электроснабжение многих из них осуществляется по многокилометровым ЛЭП, проходящим по лесам и болотам».

Да, хуторская система расселения в Псковской области — давний ее бич, тормозящий и без того вялое экономическое развитие. Но должно ли это волновать бабу Маню из условной деревни Темниково на 10 человек? Вряд ли. Назвался сетевой компанией — полезай на столб.

Да что там еда в холодильниках и невыученные уроки. В декабре удручающее состояние электросетевого комплекса привело к перебоям с отоплением в Острове. В сети упало напряжение, и в котельных отключилось оборудование, так объяснил ситуация глава Островского района Дмитрий Быстров. При повторном запуске произошел гидроудар, он привел к прорывам на теплотрассах, которые устраняли несколько дней. Тонко в одном месте — а рвется в другом. И будет рваться дальше, учитывая изношенность не только электрических сетей, но и всей коммунальной системы в регионе.

Смотрите также Сбои в электроснабжении привели к неполадкам в отопительной системе Острова

«Это обрыв»

Президент Владимир Путин с самого начала года в курсе псковских проблем. Когда он прилетал на открытие памятника Александру Невскому в Самолве и встречался с губернатором Михаилом Ведерниковым, протокольная служба Кремля зафиксировала слова главы региона: «Крайне важный для нас вопрос – я по нему докладывал в начале года, в новогодние праздники, по телефону». Уже лично губернатор докладывал в том смысле, что 95% объектов энергосетевого комплекса старше 25 лет, серьезного ремонта они не видели, с Минэнерго согласована программа модернизации, на ее реализацию нужно пять миллиардов рублей. «У нас есть старые линии, которые ещё с советского времени, - простыми словами объяснял Михаил Ведерников происходящее. - Если дерево упало, если лёд намёрз, они сразу падают, это обрыв».

Фото пресс-службы Кремля со встречи Владимира Путина и Михаила Ведерникова.

Программу модернизации готовили сетевики, согласовали ее с регионом, в министерство носили уже вместе. Из основного: будут реконструированы воздушные линии электропередачи на 10 киловольт, заменены опоры и провода, установлены индикаторы короткого замыкания и автоматические выключатели на случай аварии, на подстанциях собираются заменить масляные выключатели, оснастить эти сооружения телемеханикой для управления на расстоянии, у аварийных бригад обновится автопарк.

Технологии, которые смогут помочь Псковской области, уже давно существуют. Губернатор рассказывал о СИПах — сначала президенту, а пару недель назад во время «прямой линии» на ГТРК «Псков» жителям области. Самонесущие изолированные провода способны провисать вместе с нагрузкой — под тяжестью дерева или льда — до самой земли. При этом подача питания не прекращается, энергетики могут без авралов устранить поломку. Пока что рядовым сотрудникам работать приходится в режиме подвига, пробираясь через болота и снег по самые ремни. На помощь псковичам приезжают бригады из других регионов.

Смотрите также Более 800 населенных пунктов в Псковской области остались без электроснабжения

В соцсетях энергетики делятся деталями отважных свершений в псковских лесах и болотах. А недавно разместили видео «танцующих проводов». При виде обледеневших кабелей, мотающихся по воздуху, напрашиваются аналогии с «пляской святого Вита», где роль больного в конвульсиях прочно закрепилась за энергосетевым комплексом региона.

«Регион самостоятельно не справится»

Предполагается, что программа модернизации заработает в 2022 году. Но утверждать этого однозначно пока нельзя.

«Давайте вперед забегать не будем, - попросил Михаил Ведерников во время «прямой линии». - Непростое решение, далеко не все нас поддерживают, хотя мы достаточно сложный путь прошли. Понимание того, что регион самостоятельно не справится, есть у всех. Теперь вопрос, где найти источник финансирования. Нас поддержал Александр Новак — вице-премьер, который курирует эти вопросы, нас поддержал президент. Теперь нам всем вместе нужно убедить Минфин. Минфин пока против».

Финансовое ведомство понять можно. Оплату по квитанциям за электроэнергию делят электростанции, посредники и сетевики. Провода находятся на балансе одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Ее 88,89% акций находятся в собственности Российской Федерации, совет директоров возглавляет вице-премьер Новак. По большому счету, речь идет о том, из какого государственного кармана будут оплачены потребности Псковской области.

«Имеют место факты, когда электричество отключается чуть ли не от каждого дуновения ветра, - констатировал в эфире «Эхо Москвы» в Пскове депутат Госдумы Александр Козловский. - С одной стороны, использование объектов, введенных в эксплуатацию в 60-е и 70-е годы - подтверждение надежности советской техники, а с другой - сколько у нас руки не доходили до их модернизации!»

Неделю назад Михаил Ведерников рассказал в своем Instagram о совещании в правительстве под руководством Александра Новака. «Вопрос сложный, - написал губернатор, - тем не менее, приняты необходимые протокольные решения. В частности, Минфину и Минэнерго поручено до 15 февраля проработать варианты финансирования соответствующей программы».

А пока этот бюрократический маховик неторопливо раскручивается, жителям Псковской области только и остается, что ждать милостей от природы.

Юлия Магера