Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Классные каникулы» в Новый год
новогодняя акция от «Псковэнергосбыта»
Новогодние подарки для любимых
музей русского пития
Изменения для владельцев недвижимости
Детские сады Пскова ждет ремонт
Что нужно для любимого хобби?
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё ЖКХ 30.12.2021 12:030 «Электричество кончилось» 30.12.2021 12:030 «Электричество кончилось» 29.12.2021 22:140 Готовность районов к коммунальным авариям в праздники оценили в Псковской области 27.12.2021 15:420 Опубликован список должников среди крупных потребителей газа в Псковской области 27.12.2021 12:493 В Пскове продолжается перекладка сетей теплоснабжения на улице Коммунальной 25.12.2021 19:252 В нескольких деревнях Псковского района почти на три дня отключат электричество
 
 
 
Самое популярное 27.12.2021 10:5237 Проезд в автобусах подорожает в Пскове с 1 января 29.12.2021 17:148 100 псковских миллионеров. Пандемии вопреки 28.12.2021 17:5718 Почти 45 тысяч доз вакцины от COVID-19 пришло в негодность в Псковской области 27.12.2021 22:113 Пьяный подросток выпал из окна квартиры в Пскове 28.12.2021 18:123 Александр Нестерук допустил скорое появление омикрон-штамма COVID-19 в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

«Электричество кончилось»

30.12.2021 12:03|ПсковКомментариев: 0

Уходящий год для тысяч жителей Псковской области прошел под знаком свечки и бензинового генератора. Многочисленные обрывы на линиях электропередачи происходили не из-за погодных аномалий, а во время обычных капризов природы: чуть более сильного ветра, дождя и снегопада. Оставшиеся без света жители жалуются на пропавшие продукты, отсутствие связи и возможностей для полноценной учебы. Весь год только и разговоров, что о программе модернизации энергосетевого комплекса. Несмотря на одобрение президента, денег на нее все равно нет.

 

«Продукты храним на улице»

Конечно, не первый год жители области сталкиваются с этой напастью, но за последние двенадцать месяцев стало отчетливо понятно: так дальше продолжаться не может. Официальные сообщения об отключении электроэнергии похожи на сводки с театра военных действий. Поступать они начали уже в первые дни января. Наступление 2021-го года было омрачено в прямом смысле слова, налипание снега на провода и падение на них деревьев погрузило во мрак 20 тысяч человек. Май, дожди и ветер — без света 3 тысячи. Июнь — 20 тысяч. Заметные встряски энергосистема пережила в октябре, ноябре и декабре.

«Отключения элетроэнергии до пяти дней. Из-за данной ситуации мои дети не получают полное школьное и дошкольное образование, нет выхода в интернет для распечатки материалов и занятий с репититорами», - жалуется жительница Новосокольнического района Мария Смирнова.

«На протяжении последних трех недель в населенных пунктах Мошки, Махновка, Жгилёво, Лягушица отсутствует постоянное энергоснабжение, - пишет в сети Михаил Евсеев из Порховского района. - В населенных пунктах пожилые люди, которым в любой момент может понадобиться медицинская помощь, а вызвать её нет возможности, из-за отсутствия связи (нет света, нет связи). При таком долгом отключении света продукты в холодильниках хранить не получится, а значит много продуктов замороженных приходиться хранить на улице, а там сейчас оттепель, и много продуктов скоро придется выкинуть. Ремонтные работы на линии энергпередачи ведутся медленно, "специалисты" из Москвы прибыли без снаряжения, поэтому ничем не могут помочь».

«Многие дома отапливаются электричеством, в том числе, и мы, - сообщает Светлана Кокышева из Псковского района. - Это просто издевательство над людьми, мы не только остаемся без электричества и тепла, но и без средств связи. Иногда отключение электроэнергии не один раз за сутки, аккумулятор вышки мобильной связи не выдерживает и полчаса, соответственно связи нет вообще. Да мы приобрели генератор и это вынужденная мера при таких отключениях, но от него связь мобильная не появится. У нас ребёнок инвалид с редким заболеванием, и мы вынуждены были переехать в деревню на свежий воздух по врачебным показаниям. Становится жутко, элементарно будет не вызвать скорую если что».

В администрации области длительные сроки аварийно-восстановительных работ объясняют сложными условиями местности. Быстро проехать к местам обрывов мешают тяжелые дорожные условия, подтопления, завалы деревьев.

50 тысяч километров электрических сетей проходит по территории Псковской области.

В ответ на наш запрос энергетики прислали данные об отключениях в декабре и отметили: «Из восьми тысяч населенных пунктов Псковской области четыре тысячи – это деревни, в которых проживают не более 10 человек, и две тысячи – деревни без постоянных жителей. При этом электроснабжение многих из них осуществляется по многокилометровым ЛЭП, проходящим по лесам и болотам».

Да, хуторская система расселения в Псковской области — давний ее бич, тормозящий и без того вялое экономическое развитие. Но должно ли это волновать бабу Маню из условной деревни Темниково на 10 человек? Вряд ли. Назвался сетевой компанией — полезай на столб.

Да что там еда в холодильниках и невыученные уроки. В декабре удручающее состояние электросетевого комплекса привело к перебоям с отоплением в Острове. В сети упало напряжение, и в котельных отключилось оборудование, так объяснил ситуация глава Островского района Дмитрий Быстров. При повторном запуске произошел гидроудар, он привел к прорывам на теплотрассах, которые устраняли несколько дней. Тонко в одном месте — а рвется в другом. И будет рваться дальше, учитывая изношенность не только электрических сетей, но и всей коммунальной системы в регионе.

«Это обрыв»

Президент Владимир Путин с самого начала года в курсе псковских проблем. Когда он прилетал на открытие памятника Александру Невскому в Самолве и встречался с губернатором Михаилом Ведерниковым, протокольная служба Кремля зафиксировала слова главы региона: «Крайне важный для нас вопрос – я по нему докладывал в начале года, в новогодние праздники, по телефону». Уже лично губернатор докладывал в том смысле, что 95% объектов энергосетевого комплекса старше 25 лет, серьезного ремонта они не видели, с Минэнерго согласована программа модернизации, на ее реализацию нужно пять миллиардов рублей. «У нас есть старые линии, которые ещё с советского времени, - простыми словами объяснял Михаил Ведерников происходящее. - Если дерево упало, если лёд намёрз, они сразу падают, это обрыв».

Фото пресс-службы Кремля со встречи Владимира Путина и Михаила Ведерникова.

Программу модернизации готовили сетевики, согласовали ее с регионом, в министерство носили уже вместе. Из основного: будут реконструированы воздушные линии электропередачи на 10 киловольт, заменены опоры и провода, установлены индикаторы короткого замыкания и автоматические выключатели на случай аварии, на подстанциях собираются заменить масляные выключатели, оснастить эти сооружения телемеханикой для управления на расстоянии, у аварийных бригад обновится автопарк.

Технологии, которые смогут помочь Псковской области, уже давно существуют. Губернатор рассказывал о СИПах — сначала президенту, а пару недель назад во время «прямой линии» на ГТРК «Псков» жителям области. Самонесущие изолированные провода способны провисать вместе с нагрузкой — под тяжестью дерева или льда — до самой земли. При этом подача питания не прекращается, энергетики могут без авралов устранить поломку. Пока что рядовым сотрудникам работать приходится в режиме подвига, пробираясь через болота и снег по самые ремни. На помощь псковичам приезжают бригады из других регионов.

В соцсетях энергетики делятся деталями отважных свершений в псковских лесах и болотах. А недавно разместили видео «танцующих проводов». При виде обледеневших кабелей, мотающихся по воздуху, напрашиваются аналогии с «пляской святого Вита», где роль больного в конвульсиях прочно закрепилась за энергосетевым комплексом региона.

«Регион самостоятельно не справится»

Предполагается, что программа модернизации заработает в 2022 году. Но утверждать этого однозначно пока нельзя.

«Давайте вперед забегать не будем, - попросил Михаил Ведерников во время «прямой линии». - Непростое решение, далеко не все нас поддерживают, хотя мы достаточно сложный путь прошли. Понимание того, что регион самостоятельно не справится, есть у всех. Теперь вопрос, где найти источник финансирования. Нас поддержал Александр Новак — вице-премьер, который курирует эти вопросы, нас поддержал президент. Теперь нам всем вместе нужно убедить Минфин. Минфин пока против».

Финансовое ведомство понять можно. Оплату по квитанциям за электроэнергию делят электростанции, посредники и сетевики. Провода находятся на балансе одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Ее 88,89% акций находятся в собственности Российской Федерации, совет директоров возглавляет вице-премьер Новак. По большому счету, речь идет о том, из какого государственного кармана будут оплачены потребности Псковской области.

«Имеют место факты, когда электричество отключается чуть ли не от каждого дуновения ветра, - констатировал в эфире «Эхо Москвы» в Пскове депутат Госдумы Александр Козловский. - С одной стороны, использование объектов, введенных в эксплуатацию в 60-е и 70-е годы - подтверждение надежности советской техники, а с другой - сколько у нас руки не доходили до их модернизации!»

Неделю назад Михаил Ведерников рассказал в своем Instagram о совещании в правительстве под руководством Александра Новака. «Вопрос сложный, - написал губернатор, - тем не менее, приняты необходимые протокольные решения. В частности, Минфину и Минэнерго поручено до 15 февраля проработать варианты финансирования соответствующей программы».

А пока этот бюрократический маховик неторопливо раскручивается, жителям Псковской области только и остается, что ждать милостей от природы.

Юлия Магера

Теги: #энергоснабжение
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы планируете провести новогодние праздники?
В опросе приняло участие 191 человек
30.12.2021, 12:050 За сутки в Псковской области COVID-19 заразились 140 человек, пятеро умерли 30.12.2021, 12:030 «Электричество кончилось» 30.12.2021, 11:580 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Аркадием Мурылевым 30.12.2021, 11:490 В Великолукском районе осудили убийцу, скинувшего труп жертвы в реку
30.12.2021, 11:410 «Сообразим на троих»: Политические итоги года 30.12.2021, 11:401 Стоимость проезда в автобусах в Пскове вырастет с 10 января 30.12.2021, 11:380 Фотофакт: Консервные банки вместо елочных игрушек 30.12.2021, 11:260 Около 30 молодых семей Пскова получили выплаты на покупку жилья
30.12.2021, 11:187 Строительство парка «Россия - моя история» в Пскове остановили из-за ареста подрядчика  30.12.2021, 11:160 Ход реставрационных работ в Снетогорском монастыре оценил губернатор. ФОТО 30.12.2021, 11:040 В России предлагают ввести налоговый вычет при покупке автомобиля 30.12.2021, 10:530 «Обратный отсчет»: Каким 2021 год был для псковского бизнеса, расскажет Аркадий Мурылев
30.12.2021, 10:510 Новогоднее желание подростка помогли исполнить псковские полицейские 30.12.2021, 10:411 Псковичей призвали не тревожить домашних животных новогодними салютами 30.12.2021, 10:380 Идею Жириновского об обмене новогодних каникул на отпуск оценили псковичи 30.12.2021, 10:352 Дело в отношении матери-убийцы в Пскове направили в прокуратуру
30.12.2021, 10:320 На председателя порховского КУМИ завели дело за незаконные бюджетные траты 30.12.2021, 10:180 ВАЗ перевернулся в Невельском районе, водитель покинул место ДТП 30.12.2021, 10:172 «Псковгражданпроект»: 76 лет растим регион 30.12.2021, 10:010 Региональная организация практической стрельбы исполнила желание 10-летнего мальчика
30.12.2021, 09:521 Псковичи попались на краже виски и кофе 30.12.2021, 09:480 Медиахолдинг «Гражданская пресса» запускает интерактив «Госуслуги. Прямой доступ» 30.12.2021, 09:380 Автомобиль насмерть сбил женщину на дороге Порхов - Дно 30.12.2021, 09:248 Российских оппозиционеров предложили лишать гражданства за ненависть к стране
30.12.2021, 09:170 Псковский гидрометцентр дал прогноз погоды на Новый год 30.12.2021, 09:020 Какие елочные игрушки были у Псковского совпрофа в 1955 году, рассказали в архиве 30.12.2021, 08:470 Обвиняемого в пропаганде терроризма блогера Хованского выпустили из СИЗО 30.12.2021, 08:320 Астроном-любитель снял таймлапс восхода созвездия Орион над печорской фермой
30.12.2021, 08:171 В Госдуме предложили продлить каникулы для школьников из-за коронавируса 30.12.2021, 08:001 Ученые оценили связь употребления алкоголя с низким риском заражения COVID-19 30.12.2021, 07:410 В ВДВ поступят новейшие машины управления артогнем 30.12.2021, 07:200 В Псковской области 65 семей получили помощь накануне Нового года
30.12.2021, 07:000 Соцдоплату к пенсии начнут выплачивать псковичам с января 2022 года 29.12.2021, 22:5911 Автор клипа в честь Александра Невского ответила на критику псковичей в Сети 29.12.2021, 22:461 Губернатор определил для глав районов Псковской области главные задачи на новый год 29.12.2021, 22:300 В Пскове дети получают подарки в рамках акции «Полицейский Дед Мороз»
29.12.2021, 22:140 Готовность районов к коммунальным авариям в праздники оценили в Псковской области 29.12.2021, 22:004 Путин и Лукашенко сыграли в хоккей после переговоров 29.12.2021, 21:470 Социально значимые проекты НКО получили поддержку из бюджета Пскова 29.12.2021, 21:332 Псковские следователи поздравили особенных детей с Новым годом
29.12.2021, 21:150 Три районных центра в Псковской области получат гранты за внедрение дизайн-кодов 29.12.2021, 20:560 Елена Бибикова исполнила новогоднее желание мальчика из Великих Лук 29.12.2021, 20:383 Качество асфальта на отремонтированных по нацпроекту дорогах проверяют в лаборатории 29.12.2021, 20:190 Два отделения почтовой связи открылись в Псковской области после ремонта
29.12.2021, 20:002 Определен график работы городской поликлиники в Пскове в праздничные дни 29.12.2021, 20:000 Михаил Ведерников вручил детям первые подарки в рамках акции «Елка желаний» 29.12.2021, 19:450 «Гонки по вертикали». Итоговый выпуск за 2021 год. ВИДЕО 29.12.2021, 19:220 Почти 20 км дорог отремонтировали в Пскове в 2021 году
29.12.2021, 19:040 В канун новогодних праздников псковичка лишилась более полумиллиона рублей 29.12.2021, 18:403 В интернет-приемной ФССП России появился новый вид обращений для граждан-двойников 29.12.2021, 18:380 Согласован эскиз пешеходного моста через реку Пскову 29.12.2021, 18:242 Два ДТП произошло на мосту Александра Невского в Пскове
29.12.2021, 18:150 В Псковской области определены муниципалитеты-лидеры по исполнению нацпроектов 29.12.2021, 18:030 Самые частые жалобы пенсионеров рассмотрели в Пскове 29.12.2021, 17:540 Псковичам назвали последний день уплаты страховых взносов за 2021 год 29.12.2021, 17:450 Стало известно, в какое время псковичи смогут вызвать врача на дом в новогодние праздники
29.12.2021, 17:371 Учителя Псковской области получили награды за разработки по финансовой грамотности 29.12.2021, 17:320 За поножовщину пскович отправился в колонию на 2 года 29.12.2021, 17:283 Причины миграции псковской молодежи из региона выявляют аналитики 29.12.2021, 17:200 Необычный класс псковской школы посетили росгвардейцы
29.12.2021, 17:148 100 псковских миллионеров. Пандемии вопреки 29.12.2021, 16:570 Первый офис Сбербанка нового формата открыли в Пскове 29.12.2021, 16:430 Мороз до 20 градусов ожидается в Псковской области 30 декабря 29.12.2021, 16:430 Три пожара в жилых домах произошли в Псковской области за сутки
29.12.2021, 16:373 Иностранец попытался дать взятку псковскому таможеннику 29.12.2021, 16:300 Великолукский суд отправил в колонию совершившего четыре кражи мужчину 29.12.2021, 16:263 Назальная вакцина от COVID-19 «Спутник» поступит в продажу в начале 2022 года 29.12.2021, 16:240 СберБанк опубликовал график работы в новогодние праздники
29.12.2021, 16:170 Островичу вынесли приговор за жестокое убийство собаки 29.12.2021, 16:070 Заболеваемость ОРВИ в Псковской области увеличилась более чем на 20% 29.12.2021, 15:440 Псковские таможенники изъяли сигареты без акцизов на сумму 1,5 миллиона рублей 29.12.2021, 15:349 Новый полк ВДВ в Псковской области создали в связи с активностью НАТО
29.12.2021, 15:260 Фотофакт: В Пскове включили новый пешеходный светофор на проспекте Энтузиастов 29.12.2021, 15:216 Псковская гордума намерена вернуть право согласовывать назначение заместителей сити-менеджера 29.12.2021, 15:191 Двух великолукских преподавателей осудили за взятки 29.12.2021, 15:145 Более 100 детей в Псковской области заразились коронавирусом за неделю
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru