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По вопросу газификации обратились к депутату жители Псковского района

13.01.2022 20:40|ПсковКомментариев: 0

Заместитель председателя Псковского областного Собрания, руководитель фракции «Единой России» Армен Мнацаканян провел личный прием жителей региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения «Единой России».

Фото: пресс-служба Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Первый заявитель обратился с просьбой устроить его на постоянное проживание в одно из интернатных учреждений области. По его словам, помимо достойных условий, там он сможет общаться с ровесниками. Во время беседы выяснилось, что у мужчины большая семья - сын и невестка, взрослая внучка. Руководитель фракции отметил, что при этих обстоятельствах с правовой точки зрения выполнить его просьбу будет сложно. Депутат обратился в органы соцзащиты, там специалисты детально проработают обращение заявителя, а затем дадут аргументированный ответ.

Кроме того, псковичи, проживающие в Большой и Малой Гоголевке, обратились по поводу газификации населенных пунктов. Частично газ уже подвели, но некоторые этого все еще ждут. Армен Мнацаканян предложил инициативной группе организовать встречу со специалистами компании «Газпром газораспределение Псков». «Только газовики могут пояснить сроки и технические возможности подключения населенных пунктов к газу»,- прокомментировал он.

В связи с антиковидными профилактическими мерами желающие попасть на прием должны иметь при себе QR-код о прививке или перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест, заметили в пресс-службе регионального отделения партии. Предварительно записаться на прием можно по телефону: 8 (8112) 66-25-12.

Теги: #Единая Россия #обращения граждан
Источник: Псковская Лента Новостей
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