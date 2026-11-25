Отопление в дома дали согласно срокам, но тепло до квартир не доходит, из-за чего в приемную ЛДПР поступает множество обращений от граждан о данной проблеме, сообщил депутат от партии Антон Минаков на очередной сессии Законодательного Собрания Псковской области.

Как отметил парламентарий, несмотря на то, что все паспорта готовности к отопительному сезону были получены, котельные были запущены в срок и сформированы запасы топлива, жалобы от жителей Пскова, Великих Лук и других сельских поселений уже начали поступать в приемную ЛДПР.

«Если посмотреть реальные обращения, то граждане уже фиксировали сбои в работе как управляющих компаний, так и в работе самого отопления. Например, пробки в батареях, из-за которых они могут не нагреваться, но управляющие компании не спешат решать проблемы. Отопление в дома дали, но тепло до квартир не доходит. И обращения в управляющие компании ничего не дают: они могут неделями игнорировать проблему. При этом люди жалуются не на природные катаклизмы, а на проблемы, которые происходят из года в год», — отметил депутат.

Он связывает это с несколькими проблемами: изношенностью тепловых сетей в населенных пунктах, локальными авариями на старте зимы и бездействием управляющих компаний.