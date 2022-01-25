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Прокуратура постоянно заставляет работать регоператора по обращению с ТКО - Иван Грибов

26.01.2022 14:19|ПсковКомментариев: 0

Прокуратура постоянно заставляет работать регионального оператора по обращению с ТКО. Об этом сообщил прокурор Псковской области Иван Грибов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 26 января.

«Мы получаем большое количество обращений по поводу работы нашего регионального оператора с жалобами на качество услуг, - отметил он. - Здесь две стороны медали. Почему государство обратилось к этому вопросу? Если в городе, где более-менее выгодно с людей брать плату, собирать мусор, эта система работает, то, например, сельская местность была брошена, там никто и никогда не занимался вывозом мусора. <...> Менять ситуацию надо было. Решили, что такая форма, как единый регоператор, которому можно предъявлять требования по всему региону, должна быть. И тут мы сталкиваемся с новой формой правоотношений, новыми вопросами, новыми сложностями. Где-то тяжело собрать деньги, где-то регоператор не хочет выезжать в малонаселенные пункты, где-то он выезжает не часто. Естественно, получаем жалобы на это».

Иван Грибов подчеркнул, что регоператор «не выходит из здания прокуратуры». «Мы постоянно заставляем их выполнять свою работу. Когда заставляем, работают. Хочется, чтобы это вышло на уровень, где нет нашего вмешательства», - добавил он.

Теги: #прокуратура псковской области #экопром
Источник: Псковская Лента Новостей
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