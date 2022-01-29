ЖКХ

Начинается видеотрансляция программы «Кузница»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Кузница», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Тема выпуска - трехлетие «мусорной реформы». Почему за достаточно большой срок так мало сделано? Почему мы все еще бросаем абсолютно все свои отходы в один мусорный контейнер? Где раздельный сбор мусора хотя бы на примитивном уровне? Почему у нас продолжается чехарда с квитанциями и покойники должны, как считает регоператор, платить за ТКО? Как так получается, что в глубинке увидеть мусоровоз по графику – это не норма, а счастливый случай? И, в конце концов, где наш экотехнопарк? Почему в других регионах уже построены и действуют современные мусороперерабатывающие заводы, а у нас – миф, и даже информация о нем – тайна за семью печатями?

Эту неоднозначную и горячую тему вместе с экспертами обсудит ведущая Любовь Кузнецова. Присоединяйтесь к обсуждению по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена.