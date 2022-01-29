ЖКХ

Работу управляющих компаний по уборке снега раскритиковал Борис Елкин

Глава администрации Пскова Борис Елкин раскритиковал работу управляющих организаций по уборке снега.

Фото здесь и далее: Instagram-аккаунт Борис Елкина

«Если подрядные организации более-менее справляются с уборкой городских улиц, то управляющие организации явно не дорабатывают. В некоторых дворах не проехать, не пройти…Уговаривать и взывать к совести больше не буду. Поручил контрольному управлению в ближайшее время обследовать все дворовые территории в городе. В первую очередь отработаем те дворы, на которые поступает больше всего жалоб. Затем проинспектируем и остальные», - отметил он в Instagram.

Борис Елкин рассказал, что сотрудники уже приступили к работе: осмотрены дворы в Крестах, на улицах Мирной, Шестака, Зобова, Труда, Олега Кошевого. «Результат "впечатляет"… Такое ощущение, что территории не убирались с начала зимы!» - подчеркнул он.

«У многих управляющих компаний уже есть предупреждения по поводу ненадлежащей уборки, - продолжил сити-менеджер. - Второй протокол означает штраф до 50 тысяч рублей, третий – до 100 тысяч рублей. Будем наказывать рублем».

Если управляющая организация не реагирует на просьбы и заявки, следует направлять жалобы в контрольное управление администрации города Пскова по электронной почте: kontrolpskov@pskovadmin.ru (можно с фото) или в комитет по региональному контролю и надзору Псковской области — info@rkn.pskov.ru, напомнил Борис Елкин.