ЖКХ

Псковичи могут возместить часть затрат на покупку оборудования при догазификации

На территории города Пскова идет догазификация населенных пунктов. Это значит, что псковичи, проживающие в индивидуальных жилых домах, имеют возможность бесплатно подвести природный газ до границы своего земельного участка, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города.

На территории областного центра более 2 тысяч 800 домовладений имеют возможность принять участие в программе догазификации. На сегодняшний день в АО «Газпром газораспределение Псков» поступило 702 заявки.

Строительство газопровода до границы земельного участка собственника домовладения выполняется силами «Газпрома» бесплатно. Работы в границах участка и внутри дома выполняются за счет денег собственников.

Однако отдельные категории граждан могут воспользоваться мерами социальной поддержки, которые действуют на территории Псковской области. Часть затрат на приобретение газового оборудования (газового котла, газовой плиты, газового водонагревателя, прибора учета газа) для догазификации домовладений можно возместить.

Право на это имеют инвалиды 1-й группы, инвалиды Великой Отечественной войны, участники Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, а также семьи, имеющие ребенка-инвалида. Выплаты будут производиться через территориальные отделы Комитета по социальной защите Псковской области.

Подать заявление на догазификацию можно через портал госуслуг, МФЦ, ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

За более подробной информацией можно обратиться в центр клиентского обслуживания ООО «Газпром межрегионгаз Псков» по адресу Рижский проспект, 20 или по телефону: (8112) 59-50-89.