ЖКХ

«Коммунальный ликбез»: А у нас в квартире газ. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись новой программы «Коммунальный ликбез», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 3 февраля.

Член Общественной палаты Псковской области, председатель Союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов и приглашенные эксперты в рамках программы будут простыми словами рассказывать о сложных темах ЖКХ-проблематики.

Ключевая тема первого выпуска - «А у нас в квартире газ: программа догазификации Псковской области». В качестве эксперта в ее обсуждении принял участие заместитель исполнительного директора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Псков» Игорь Мелузов.

На какой срок рассчитана программа догазификации? Когда газовые трубы потянутся до границ земельных участков? Где можно подать заявку на участие в программе?