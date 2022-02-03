ЖКХ

Жители микрорайона «Плодоовощ» смогут платить за отопление еще меньше

Жители микрорайона «Плодоовощ» в Пскове смогут платить за отопление еще меньше после доработки оборудования специалистами службы КИПиА. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

«Нас часто критикуют за то, что у нас большие суммы в квитанциях, мы топим улицу и прочее, но очень мало людей, которые знают, что наше предприятие постоянно проводит работы, которыми старается минимизировать расходы населения на отопление и горячее водоснабжение. Вот вам и живой пример. Наши коллеги из службы КИПиА И ГАЗА проводят комплексные работы совместно со службой ЦТП, в районе Плодоовощ, на той самой блочно-модульной котельной, которую мы в прошлом году ввели в эксплуатацию. Что они там делают? Коллеги установили новое оборудование, которое позволяет в автономном режиме работы котельного оборудования корректировать свою работу», - поделились в ПТС.

Они установили датчики температуры наружного воздуха, благодаря работе которых котельная «понимает, когда нужно подавать теплоноситель с большей температурой нагрева, а когда с меньшей».

«На больших котельных такая работа тоже проводится, но в ней задействованы операторы, которые 12 часов трудятся на котельной и регулируют все параметры вручную. Конечно, они делают это с использованием температурных карт и специального набора алгоритмов работы котельной, но здесь все это делать сама котельная», - рассказали в пресс-службе.