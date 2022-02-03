ЖКХ

Более двух тысяч нарушений в сфере ЖКХ выявила псковская прокуратура

Более двух тысяч нарушений законов в сфере жилищно-коммунального хозяйства выявили в Псковской области в рамках прокурорского надзора в 2021 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Так, благодаря мерам прокурорского реагирования более 310 лиц привлекли к различным видам ответственности. В прошлом году органы областной прокуратуры осуществляли надзор за переселением граждан из аварийного жилья, своевременным проведением капремонта в многоквартирных домах, исполнением организациями требований законодательства во время отопительного периода 2021-2022 годов, газификацией региона, а также за реализацией нацпроектов в сфере ЖКХ.

Как отметили в надзорном ведомстве, принятый комплекс мер позволил обеспечить своевременное начало отопительного сезона во всех муниципальных образованиях, не допустить чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах жилищно-коммунального и энергетического хозяйств.

Кроме того, 39 потребителям осуществили перерасчет платы за коммунальные услуги в размере 108 тысяч рублей, а 31 гражданину возобновили оказание услуг в сфере ЖКХ. После прокурорского вмешательства поставили на кадастровый учет и приняли в муниципальную собственность 23 газопровода общей протяженностью 4 347 метров и одну групповую резервуарную газовую установку. Оставшиеся объекты находятся в стадии регистрации.

Потребовали вмешательства также факты невключения в региональную программу капремонта более 1,5 тысячи домов. В этом году работа на данном направлении надзорной деятельности продолжится, подчеркнули в прокуратуре.