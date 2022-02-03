ЖКХ

«Кирпичи отваливаются»: псковичка просит отремонтировать дом на Рижском проспекте

Псковичка просит отремонтировать дом №74 на Рижском проспекте. Об этом она написала в группе «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте».

«На протяжении полутора лет управляющую кампанию "Новый мир" прошу принять меры по поводу ремонта отваливающихся кирпичей», – пожаловалась подписчица.

По словам горожанки, сначала ответы компании были такими: «Как именно вам мешает, что кирпичи отваливаются? Затекает ли вода к вам в квартиру? Докажите или пришлите фото. Как это влияет на качество вашей жизни?». На просьбы исправить ситуацию УК «Новый мир», по словам женщины, отвечала следующее: «В нашем городе нет специалистов, которые способны что-либо сделать. Сделаем в октябре-ноябре, летом-весной».

Ситуация усугубилась 8 февраля. «В 6 утра проснулись от того, что течет вода по потолку», – рассказала жительница дома. «Сидим наполовину без электричества в квартире, чтобы не случилось замыкания. Ездила в УК "Новый мир", (там посоветовали – ред.): "Звоните в аварийную службу"», – продолжила подписчица «Жести по-псковски».

Женщина написала заявление с просьбой устранить причины протечки. В аварийной службе пообещали решить проблему.

В комментариях к посту ей посоветовали обратиться в прокуратуру. «"Чесаться" УК начинала мгновенно, один раз даже лично пришли», – поделилась опытом участница сообщества.

Псковская Лента Новостей обратилась за комментарием в управляющую компанию. «Сейчас исправить ситуацию не позволяют погодные условия. Планировали начать ремонт еще в прошлом году, но не смогли найти подходящего подрядчика. Критичной ситуации там не было, поскольку кирпичи отваливаются над зеленой зоной, не над проезжей частью или где люди ходят. Выборочный ремонт планируем весной, такие работы лучше проводить, когда погода устаканится», – ответили в «Новом мире».

«Не только на этом доме кирпичи отваливаются. В свое время застройщиком были построены дома из некачественного кирпича, наверное, недостаточной марки, поэтому через 5-7 лет после постройки начали крошиться», – объяснил ситуацию главный инженер аварийно-диспетчерской службы управляющей компании.