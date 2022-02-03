ЖКХ

Первые в 2022 году работы по капремонту общего имущества приняли в Великих Луках

Первые в 2022 году работы по капремонту общедомового имущества приняли в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Фонде капремонта Псковской области.

Фото здесь и далее: Фонд капремонта Псковской области

Первая в этом году приемочная комиссия работ по капитальному ремонту общего имущества состоялась в Великих Луках 10 февраля. С опережением сроков здесь произвели замену инженерных систем холодного и горячего водоснабжения в многоквартирном доме №16 по улице Ставского. Работы были выполнила подрядная организация ООО «Стройподряд».

Подрядчик заменил магистральные трубы и стояки холодного и горячего водоснабжения в местах общего пользования, предусмотрел изоляцию труб в подвальном помещении и монтаж запорной арматуры. Также в рамках капитального ремонта установили новые смесители, раковины и мойки в местах общего пользования.

Комиссия высоко оценила качество работ, акт приемочной комиссии подписали все участники, отметили в фонде.

«Дополнительно сообщаем, что в указанном доме в 2022 году планируется выполнить капитальный ремонт системы электроснабжения, в конце февраля будет заключен договор с подрядной организацией на проведение строительно-монтажных работ», - добавили в ФКР.