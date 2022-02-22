ЖКХ

«Кузница»: Работа «Псковских теплосетей» — проблемы и успехи. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Кузница», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 22 февраля. Выпуск посвящен работе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

Тепло ли у нас в квартирах этой уже непривычно снежной и морозной зимой? Адекватна ли сумма в платежках качеству услуг, предоставляемых нам муниципальным предприятием? Будем ли мы в ближайшее время платить за тепло еще больше, чем сейчас? Кто и сколько должен теплосетям? Как им свести дебет с кредитом? Почему летом у нас весь город перекопан, а зимой все равно случаются аварии? На эти и многие другие вопросы ведущей Любови Кузнецовой ответил директор МП города Пскова «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов.