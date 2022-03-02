ЖКХ

В Пскове продолжают размещать баннеры с правилами складирования ТКО

Филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») продолжает размещать в Пскове баннеры с правилами складирования ТКО на контейнерных площадках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

«В прошлом году был размещен один баннер на площадке на пересечении улиц Застенной и Первомайской. На другие контейнерные площадки Пскова будет вывешено 20 баннеров с правилами, объясняющими правила складирования ТКО и КГМ, а также того, что запрещено складировать на контейнерные площадки и в сами контейнеры. С целью информирования жителей нашего города сегодня баннеры появились на контейнерной площадке на улице Малясова, 21. Здесь всегда находится строительный мусор в мешках, шифер и многое другое», - рассказали в «Экопроме».

В компании выразили надежду, что вместе с жителями смогут сделать областной центр чище и научить граждан правильному складированию мусора на контейнерной площадке.

В ближайшее время баннеры появятся по следующим адресам:

улица Юбилейная, 77б;

улица Юности, 3;

улица Шестака, 27;

Псковский район, деревня Родина, улица Школьная, 1;

улица Пражская, 8/12;

Псковский район, деревня Неелово, улица Новая, 1;

улица Алехина, 8.

В деревне Писковичи Псковского района баннер будет размещен на контейнерной площадке за сетевым продовольственным магазином.