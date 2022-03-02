ЖКХ

В «Экопроме» разъяснили правила утилизации бытовой техники

Филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» разъяснил правила утилизации бытовой и компьютерной техники.

«С 1 марта запрещается выбрасывать компьютерную и бытовую технику в контейнеры для ТКО. Этот запрет коснулся не всех. Ограничения по выбросу старой бытовой техники коснулись только юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Жители смогут оставить вышедшую из строя бытовую технику и компьютеры на мусорной площадке или сдавать на утилизацию, например, в пункты сбора или в магазины, которые принимают товары на переработку», - говорится в сообщении.

В компании отметили, что утилизация старых телефонов необходима, поскольку их детали не разлагаются, а сжигание гаджетов способствует выделению вредных веществ. «Холодильники, к примеру, нельзя выбрасывать из-за фреона — вещества, с помощью которого он охлаждает продукты. Фреон относится к IV классу опасности: под воздействием солнечных лучей он начинает разлагаться и выделять токсичные вещества, ядовитые для человека», - рассказали в «Экопроме».

Напомним, что с 2021 года россиянам запрещено выбрасывать 182 вида товаров, в том числе ртутные лампы, термометры, шины, телефоны, аккумуляторы, химические вещества и медицинские отходы.