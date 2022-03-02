ЖКХ

Начинается видеотрансляция программы «Коммунальный ликбез»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Коммунальный ликбез», которая в эти минуты начинается в прямом эфире ПЛН-ТВ. Тема очередного выпуска - «Городская среда. Быть или не быть?».

Ведущий - член Общественной палаты Псковской области, председатель Союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов - обсудит ее вместе с заместителем начальника управления городского хозяйства администрации города Пскова Татьяной Алексеевой.

Напомним, «Коммунальный ликбез» - это программа, в которой ведущий Алексей Кириллов и приглашенные эксперты простыми словами рассказывают о сложных темах ЖКХ-проблематики.

Трансляция завершена.