ЖКХ

«Коммунальный ликбез»: Городская среда. Быть или не быть? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Коммунальный ликбез», которая вышла в эфире ПЛН-ТВ сегодня, 3 марта. Тема очередного выпуска - «Городская среда. Быть или не быть?».

Ведущий - член Общественной палаты Псковской области, председатель Союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов - обсудил ее вместе с заместителем начальника управления городского хозяйства администрации города Пскова Татьяной Алексеевой.

Напомним, «Коммунальный ликбез» - это программа, в которой ведущий Алексей Кириллов и приглашенные эксперты простыми словами рассказывают о сложных темах ЖКХ-проблематики.