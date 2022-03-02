ЖКХ

В доме на улице Золотковской в Великих Луках проведут реконструкцию тепловой трассы

Жильцы дома №49 на улице Золотковской в Великих Луках обратились к главе города Николаю Козловскому с просьбой помочь решить вопрос с отоплением в их доме. Об этом он сообщил в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Николай Козловский / ВКонтакте

По поручению Николая Козловского была сформирована комиссия, состоящая из представителей МУП «Тепловые сети» и управляющей компании «Заречный район». Специалисты посетили несколько квартир и сделали замеры температуры воздуха в помещениях. Также были обследованы тепловые узлы в подвале.

В итоге приняли несколько важных решений:

1. Планируется сделать перерасчет за отопление.

2. После завершения отопительного сезона МУП «Тепловые сети» приступят к реконструкции участка тепловой трассы и проведут ревизию насосного оборудования, установленного в тепловом пункте. Это необходимо для снижения теплопотерь, уточнил глава города.

3. Управляющая компания со своей стороны выполнит необходимое утепление полов квартир со стороны подвала. Сейчас уже утеплили угол дома. Кроме того, в планах утеплить и торцовую стену дома.

Помимо этого, администрация города совместно с городским управлением ЖКХ будут готовить документы, чтобы как можно быстрее включить этот дом в программу капитального ремонта, добавил Николай Козловский.