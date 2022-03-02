ЖКХ

Псковичам назвали причину отказа в получении льготы на услугу по обращению с ТКО

Наличие судебной задолженности за коммунальные услуги является причиной отказа в получении льготы на услугу по обращению с ТКО. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в филиале ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

«Ежемесячно в адрес филиала ООО "Экопром" (ГК "Мехуборка") от регионального комитета соцзащиты Псковской области поступают запросы о наличии или отсутствии задолженности для получения льгот (субсидий) в отношении 43 500 граждан», - отметили в компании.

Процесс получения данных о наличии или отсутствии задолженности происходит следующим образом:

Заявитель подает заявление на предоставление субсидии или компенсации в орган соцзащиты. Данные запросы автоматически направляются поставщикам жилищно-коммунальных услуг через систему ГИС «ЖКХ». Поставщик ЖКУ проверяет информацию о заявителе, наличие судебной задолженности и через систему ГИС «ЖКХ» формирует соответствующий ответ. Организация, сформировавшая запрос о льготе или субсидии, проверяет полученные в ГИС «ЖКХ» документы и принимает соответствующее решение.

«Напоминаем, меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг (в том числе и услуги по обращению с ТКО) не предоставляются гражданам при наличии у них подтвержденного вступившего в законную силу судебного акта непогашенной задолженности по оплате ЖКУ, образовавшуюся не более чем за три последних года», - отметили в компании.

Филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») настоятельно рекомендует не доводить дело до судебных приказов и оплатить все имеющиеся долги до подачи документов на получение льгот.