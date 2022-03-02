ЖКХ

Регоператор по работе с ТКО покажет псковичам свою «внутреннюю кухню»

«Внутреннюю кухню» филиала ООО «Экопром» (ГК Мехуборка) жители Псковской области могут увидеть в телеграм-канале компании. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе филиала «Экопрома».

Фото: пресс-служба филиала ООО «Экопром» (ГК Мехуборка)

«Помимо официальной страницы в "ВКонтакте" и аккаунта в Instagram вы можете подписаться и получать новости от нас еще и в телеграм-канале. Помимо основной информации и новостей там мы будем публиковать рабочие моменты, интересные заметки и приоткроем кулисы "внутренней кухни" филиала ООО "Экопром" (ГК Мехуборка)», - говорится в сообщении.

Телеграм-канал компании доступен по ссылке.