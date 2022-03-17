ЖКХ

Покрывшиеся трещинами новые дома капитально отремонтируют в Пскове

Покрывшиеся трещинами дома на улице Юбилейной и Рижском проспекте в Пскове капитально отремонтируют. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«Здания были построены относительно недавно, но из-за ошибок в проектировании и некачественных материалов фасады уже покрылись трещинами и стали разрушаться. Подрядчик обанкрочен, а значит, призвать его к ответственности невозможно. Но людей без помощи не оставим», - отметил глава региона.

С руководителями профильных комитетов губернатор обсудил возможные варианты. В ближайшее время специалисты проведут обследование зданий, в том числе, с использованием «маяков», которые позволят отследить динамику раскрытия трещин.

По результатам обследования разработают проектно-сметную документацию на проведение работ по капремонту фасадов, рассчитают объем работ и их стоимость.

«Затем будем искать источники финансирования. Вопрос непростой, но жителей наедине с бедой не оставим!» - заключил Михаил Ведерников.