Борис Елкин поблагодарил работников ЖКХ за самоотдачу

С профессиональным праздником поздравил работников ЖКХ глава администрации города Пскова Борис Елкин.

«Работа в жилищно-коммунальном хозяйстве – это круглосуточный ответственный труд, порой незаметный, но очень важный. Многие привыкли к тому, что дома светло и тепло, из крана течет вода, а на кухне есть газ… Все хотят, чтобы зимой был вовремя убран снег и посыпаны дорожки, а весной не было мусора и песка, и не задумываются над тем, каких усилий требует этот порядок и чистота, стабильность и комфорт городской жизни. Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства! Спасибо вам за самоотдачу и готовность в любое время избавить граждан от бытовых проблем», - отметил Борис Елкин в своем телеграм-канале.