ЖКХ

Решить проблемы с водоснабжением через конкурс ТОСов планируют в Усвятском районе

Решить проблемы с водоснабжением через участие в региональном конкурсе территориальных общественных самоуправлений (ТОСов) планируют жители Усвятского района. Об этом администрация Усвятского района сообщила в социальной сети «ВКонтакте».

Изображение: администрация Усвятского района

В этом году от Усвятского района в конкурсе проектов территориального общественного самоуправления в Псковской области участвуют 10 ТОСов. При этом в 2021 и 2020 годах были представлены по 4 ТОСа.

Так, ТОС «Малая Родина» (деревня Узкое) и «Моя Родина» (деревня Чурилово) предоставили проекты «Чистая вода», которые направлены на решение вопросов водоснабжения в указанных деревнях.

Кроме того, ТОС «Адамово» (деревня Адамово) представил проект «Благоустройство воинского захоронения».

ТОСы «Юбилейная», «Строителей», «Солнышко» и «Союз» поселка Усвяты, а также «Светлый путь» и «Ращино» деревни Церковище и «Первомайское» деревни Глазуново подготовили проекты «Благоустройство общественных территорий», в рамках которых предполагается установка детских площадок и малых архитектурных форм.