ЖКХ

Ход капремонта в шести домах Великих Лук проконтролировал регоператор

Ход капремонта в шести домах Великих Лук проконтролировал регоператор. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Фонде капитального ремонта (ФКР) Псковской области.

Фото здесь и далее: РОФКР по Псковской области

Сотрудники ФКР посетили город Великие Луки 23 марта. В ходе выезда они провели встречу с представителями подрядных организаций, обсудили актуальные вопросы и план проведения работ в текущем году.

Первым объектом для посещения стал дом №11 по улице Автомобильной. Здесь ведутся работы по капитальному ремонту сразу трех конструктивных элементов – крыши, фасада и системы электроснабжения. Кроме того, до конца 2022 года планируется выполнить капитальный ремонт фундамента. На объекте обсудили ход работ. Были сделаны замечания по устройству стропильной системы, подрядчику необходимо устранить недостатки.

В доме №16 по улице Ставского работы по ремонту системы электроснабжения ведутся в соответствии с графиком, замечаний к качеству работ не возникло.

На улице Ставского, 28 проверяющие встретились с собственниками помещений. Жители получили ответы на вопросы по выполненным работам.

В доме №120 по проспекту Гагарина подрядчик приступил к капремонту крыши. На объекте обсудили этапы проведения работ. Также будет выполнена корректировка проектной документации, планируется ремонт фасада.

Последним объектом стал дом №21, корпус 1 по проспекту Гагарина, в котором начаты работы по ремонту системы водоотведения и подвальных помещений. Замечаний по выполненным работам не выявили.