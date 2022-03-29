ЖКХ

В Горводоканале Пскова рассказали о влиянии ледохода на качество воды

Муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал» заранее подготовилось к периоду ледохода. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

«Ежегодно с наступлением паводкового периода у Горводоканала появляются дополнительные работы, связанные с этим хлопотным периодом. Началось движение льда на реке Великой, в районе городского водозабора. Обычно ледоход сопровождается резким ухудшением качества воды по показателям мутности, цветности и окисляемости. Эти органолептические показатели ухудшаются из-за начала ледохода, когда в верховьях реки и на мелководье льдины поднимают со дна песок, тресту и другие донные отложения», — рассказали на предприятии.

В этом году в Горводоканале также создали запас реагентов для возможного повышенного их расхода. «Кроме того, в период ледохода и половодья, как правило, снижается РН воды, влияющий на качество коагулирования, что требует дополнительного подщелачивания при водоподготовке путем добавления соды», — отметили на предприятии.

«Технологическая служба водозабора внимательно следит за ситуацией и в случае необходимости примет своевременные меры по недопущению снижения качества воды», — добавили в Горводоканале.