Использование маткапитала на покупку газового оборудования обсудили в областном Собрании

Вопрос об использовании средств регионального материнского капитала на покупку газового оборудования рассмотрели на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов 30 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Проект закона, предполагающий использование средств регионального маткапитала на покупку газового оборудования, которое устанавливается в домовладениях при реализации мероприятий по догазификации населенных пунктов Псковской области, внес губернатор Михаил Ведерников.
Предложенная цифра соответствует установленному размеру возмещения затрат на покупку газового оборудования для других категорий граждан – участники Великой Отечественной войны и инвалиды I группы получают единовременною денежную выплату в аналогичном размере.
Из 1315 получателей сертификатов в тех населенных пунктах, где проходит догазификация, в индивидуальных жилых домах проживают 395 человек. Если все они сразу обратятся за возмещением расходов на покупку газового оборудования, расходы областного бюджета в текущем году составят 15,8 млн рублей.
Напомним, программа догазификации предусматривает бесплатное подведение газа до границ участка, если газовый трубопровод уже подведен в населенный пункт.
«Не будем первопроходцами», - ответила председатель областного комитета по тарифам и энергетике Елена Пилипенко. По ее словам, почти все субъекты приняли подобные меры поддержки.
«В бюджете деньги предусматриваются? Будут вноситься изменения?» - спросил Александр Братчиков. Денежные средства заложены, изменения вноситься не будут, сказала Ольга Евстигнеева.