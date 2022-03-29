ЖКХ

Использование маткапитала на покупку газового оборудования обсудили в областном Собрании

Вопрос об использовании средств регионального материнского капитала на покупку газового оборудования рассмотрели на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов 30 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Проект закона, предполагающий использование средств регионального маткапитала на покупку газового оборудования, которое устанавливается в домовладениях при реализации мероприятий по догазификации населенных пунктов Псковской области, внес губернатор Михаил Ведерников.

«Возмещение понесенных расходов на приобретение газового (газоиспользующего) оборудования предлагается предоставлять на общую сумму не более 40 000 рублей», — отметила председатель областного комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева.

Предложенная цифра соответствует установленному размеру возмещения затрат на покупку газового оборудования для других категорий граждан – участники Великой Отечественной войны и инвалиды I группы получают единовременною денежную выплату в аналогичном размере.

Из 1315 получателей сертификатов в тех населенных пунктах, где проходит догазификация, в индивидуальных жилых домах проживают 395 человек. Если все они сразу обратятся за возмещением расходов на покупку газового оборудования, расходы областного бюджета в текущем году составят 15,8 млн рублей.

Напомним, программа догазификации предусматривает бесплатное подведение газа до границ участка, если газовый трубопровод уже подведен в населенный пункт.

«А в других регионах это практикуется или будем первопроходцами?» - поинтересовался председатель парламентского бюджетного комитета Александр Братчиков

«Не будем первопроходцами», - ответила председатель областного комитета по тарифам и энергетике Елена Пилипенко. По ее словам, почти все субъекты приняли подобные меры поддержки.

«В бюджете деньги предусматриваются? Будут вноситься изменения?» - спросил Александр Братчиков. Денежные средства заложены, изменения вноситься не будут, сказала Ольга Евстигнеева.