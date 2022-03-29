Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Топ учебных заведений для псковских выпускников. ЛОНГРИД
курс на отдых
Сэкономить на бумаге призвал «Псковэнергосбыт»
Клиника косметологии нового поколения преображает псковичей
Зачем подавать показания, напомнил «Псковэнергосбыт»
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
Господин Рейтингомер
о рынке недвижимости
Главней всего погода в доме
сравниваем цены на продукты
сахарная лихорадка
 
 
 
ещё ЖКХ 29.03.2022 12:341 Бюрократические процедуры при выполнении программы капремонта школ упростят – Андрей Турчак 30.03.2022 14:590 Российские аналоги импортным насосам подбирают для системы водоснабжения в Печорах 30.03.2022 14:300 Масштабное отключение электроэнергии планируется в Великих Луках 31 марта 30.03.2022 12:110 В Псковском районе восстанавливают газоснабжение после аварии 30.03.2022 11:420 Использование маткапитала на покупку газового оборудования обсудили в областном Собрании 30.03.2022 11:371 Территорию на улице Коммунальной в Пскове благоустраивают после ремонта сетей
 
 
 
Самое популярное 27.03.2022 11:450 Михаил Ведерников сообщил о похоронах пяти военнослужащих из Псковской области 25.03.2022 12:095 Володин опроверг сообщения о смерти Жириновского 25.03.2022 15:290 Администрацию Псковской области переименуют не позднее 1 июня 28.03.2022 17:164 Бывший псковский следователь объявлен в розыск 25.03.2022 11:510 СМИ: Владимир Жириновский умер в возрасте 75 лет
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

Использование маткапитала на покупку газового оборудования обсудили в областном Собрании

30.03.2022 11:42|ПсковКомментариев: 0

Вопрос об использовании средств регионального материнского капитала на покупку газового оборудования рассмотрели на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов 30 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Проект закона, предполагающий использование средств регионального маткапитала на покупку газового оборудования, которое устанавливается в домовладениях при реализации мероприятий по догазификации населенных пунктов Псковской области, внес губернатор Михаил Ведерников. 

«Возмещение понесенных расходов на приобретение газового (газоиспользующего) оборудования предлагается предоставлять на общую сумму не более 40 000 рублей», — отметила председатель областного комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева. 

Предложенная цифра соответствует установленному размеру возмещения затрат на покупку газового оборудования для других категорий граждан – участники Великой Отечественной войны и инвалиды I группы получают единовременною денежную выплату в аналогичном размере. 

Из 1315 получателей сертификатов в тех населенных пунктах, где проходит догазификация, в индивидуальных жилых домах проживают 395 человек. Если все они сразу обратятся за возмещением расходов на покупку газового оборудования, расходы областного бюджета в текущем году составят 15,8 млн рублей.

Напомним, программа догазификации предусматривает бесплатное подведение газа до границ участка, если газовый трубопровод уже подведен в населенный пункт.

«А в других регионах это практикуется или будем первопроходцами?» - поинтересовался председатель парламентского бюджетного комитета Александр Братчиков

«Не будем первопроходцами», - ответила председатель областного комитета по тарифам и энергетике Елена Пилипенко. По ее словам, почти все субъекты приняли подобные меры поддержки.

«В бюджете деньги предусматриваются? Будут вноситься изменения?» - спросил Александр Братчиков. Денежные средства заложены, изменения вноситься не будут, сказала Ольга Евстигнеева.

Теги: #псковское областное собрание #материнский капитал
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Волнует ли вас курс рубля по отношению к доллару/евро? Следите за курсом?
В опросе приняло участие 212 человек
30.03.2022, 15:140 Псковская Счетная палата за год выявила нарушения на 1,5 миллиарда рублей 30.03.2022, 15:080 Опочанин осужден за угрозу зарубить полицейских 30.03.2022, 14:590 Российские аналоги импортным насосам подбирают для системы водоснабжения в Печорах 30.03.2022, 14:570 В Псковской области изменится расписание пригородных поездов
30.03.2022, 14:560 В России задумались об увеличении зарплат полицейским 30.03.2022, 14:430 Сбер расширил ипотеку для самозанятых 30.03.2022, 14:310 «Собственной персоной»: Дмитрий Быстров о социально-экономической ситуации в Островском районе. ВИДЕО 30.03.2022, 14:300 Масштабное отключение электроэнергии планируется в Великих Луках 31 марта
30.03.2022, 14:250 Законодательный комитет областного Собрания одобрил новшества в избрании главы Пскова  30.03.2022, 14:170 Александр Братчиков: «Немов-центр» важен для развития спортивной гимнастики в Пскове 30.03.2022, 14:130 Отличившегося во время спецоперации на Украине островича наградили медалью 30.03.2022, 13:550 Управляющий псковским отделением Центробанка покидает свой пост
30.03.2022, 13:520 До +7 градусов ожидается Псковской области 31 марта 30.03.2022, 13:500 Жители Островского района продолжают скупать сахар 30.03.2022, 13:410 Судьбу «Немов-центра» и ФОКОТов обсудили депутаты областного Собрания 30.03.2022, 13:260 30 млн рублей направят на оборудование муниципальных музеев в Псковской области в 2023 году
30.03.2022, 13:220 На перекрестке улиц Некрасова и Карла Маркса в Пскове настраивают светофор 30.03.2022, 13:200 В псковском управлении Росгвардии прошли противопожарные учения 30.03.2022, 13:160 Проблему обеспечения псковских школ учебниками подняли в областном Собрании 30.03.2022, 13:130 На некоторые спектакли нужно ходить два раза — псковская артистка
30.03.2022, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Дмитрием Быстровым 30.03.2022, 13:020 Новый подрядчик начал готовиться к строительству парка «Россия — моя история» 30.03.2022, 13:010 Программу повышения устойчивости бюджетной системы региона в 2021 году исполнили почти на 100% 30.03.2022, 12:550 Карантин по бешенству отменили в Великолукском районе
30.03.2022, 12:550 Создание учреждения «Социальный городок» стало темой обсуждения в областном Собрании 30.03.2022, 12:490 «Беседка»: О премьере спектакля «Дядя Ваня». ВИДЕО 30.03.2022, 12:450 Финансирование программы соцподдержки в Псковской области возросло до 9 млрд рублей 30.03.2022, 12:440 Еще 145 жителей Псковской области заразились COVID-19, трое скончались
30.03.2022, 12:410 В Псковской области отмечается снижение подростковой преступности 30.03.2022, 12:340 Водитель грузовика сбил пешехода в Пскове и попал под суд 30.03.2022, 12:311 Единороссы областного Собрания обсудили с губернатором новую систему управления Пскова 30.03.2022, 12:250 Сергей Гаврилов о работе в округе №4, программе «Развитие окраин» и ситуации в экономике
30.03.2022, 12:130 «Собственной персоной»: Дмитрий Быстров о социально-экономической ситуации в Островском районе 30.03.2022, 12:110 В Псковском районе восстанавливают газоснабжение после аварии 30.03.2022, 12:070 Отлов собак в Псковской области предлагают передать на муниципальный уровень 30.03.2022, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о премьере спектакля «Дядя Ваня»
30.03.2022, 11:540 Дипломы вуза Праги пытались незаконно ввезти в РФ через псковскую границу 30.03.2022, 11:420 Использование маткапитала на покупку газового оборудования обсудили в областном Собрании 30.03.2022, 11:371 Территорию на улице Коммунальной в Пскове благоустраивают после ремонта сетей 30.03.2022, 11:240 На литературный квест по городу приглашают псковичей
30.03.2022, 11:220 Житель Локнянского района отправится в колонию за смертельное ДТП 30.03.2022, 11:120 Ямочный ремонт проведут на улице Никольской в Пскове 30.03.2022, 11:090 Псковские работодатели отчитались о стаже более 200 тысяч работников 30.03.2022, 11:030 Стартовал прием заявок на 26-ю встречу воздухоплавателей в Великих Луках
30.03.2022, 10:460 Росгвардейцы задержали пожилого псковича за кражу спиртного 30.03.2022, 10:360 «Беседка»: О премьере спектакля «Дядя Ваня» 30.03.2022, 10:350 Оплачивать ЖКУ стало удобнее с СНГБ 30.03.2022, 10:320 Пскович похитил почти 40 тысяч рублей с карты своей девушки
30.03.2022, 10:310 Создание цифровой образовательной среды обсудили в Псковском районе 30.03.2022, 10:280 В Пскове по просьбам родителей сделают регулируемым переход на Ленинградском шоссе 30.03.2022, 10:190 Пятна на Солнце сфотографировал астроном-любитель в Пскове 30.03.2022, 10:150 Палкинский алиментщик пытался скрыть свое место работы
30.03.2022, 10:030 Операторам связи разрешили не хранить трафик общедоступных теле- и радиоканалов 30.03.2022, 09:470 Три человека пострадали при опрокидывании внедорожника в Островском районе 30.03.2022, 09:430 Сокращенную рабочую неделю предложили ввести в РФ для сохранения рабочих мест 30.03.2022, 09:350 Псковских «закладчиков» будут судить за совершение 275 преступлений
30.03.2022, 09:310 Пассажирка пострадала при столкновении автомобилей в псковском дворе 30.03.2022, 09:180 Житель Островского района выиграл в рулетку наркотик и оказался в суде 30.03.2022, 09:050 Вакансии специалиста по тестированию игр и агронома открыты в Псковской области 30.03.2022, 08:530 Пропавшую в ноябре псковичку нашли мертвой
30.03.2022, 08:461 Бывший сотрудник «Яндекса» запускает в России еще один аналог Instagram* 30.03.2022, 08:310 День прогулки по парку отмечают 30 марта 30.03.2022, 08:160 В России предлагают ввести скидку до 150 тысяч рублей на отечественные автомобили 30.03.2022, 07:550 Власти объяснили, почему убирают таксофоны в псковских деревнях
30.03.2022, 07:390 Автомобиль «Рено» сгорел в Красногородске 30.03.2022, 07:1910 Минпромторг зафиксировал падение продаж сахара на 21% 30.03.2022, 07:002 Экономисты предложили создать в России новую платежную единицу 29.03.2022, 22:100 Участники псковского кинофестиваля посетили киностудию «Ленфильм»
29.03.2022, 22:000 «Гонки по вертикали»: Крестовый поход на оппозицию, новая эмиграция и партии перед выборами-2022 29.03.2022, 21:503 На службу в ОМОН приглашают жителей Псковской области 29.03.2022, 21:350 Псковичи получили консультацию специалистов Росреестра во время «горячей линии» 29.03.2022, 21:230 На состояние дороги, бани и системы водоснабжения обратили внимание Александра Котова жители Струг Красных
29.03.2022, 21:100 Художественная выставка «Матрица цвета» откроется в Пскове 29.03.2022, 20:502 Ход реконструкции улицы Леона Поземского проконтролировал Борис Елкин 29.03.2022, 20:330 Псковские медики начали переходить на аналоги дефицитных лекарств 29.03.2022, 20:300 Более 90% жителей СЗФО заявили, что постоянный стресс на работе способствует увольнению
Читать всё

Спецоперация на Украине

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru