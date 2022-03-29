ЖКХ

Клиенты «Псковэнергосбыта» выбирают электронные квитанции

Все больше жителей Псковской области делают выбор в пользу электронных счетов за электроэнергию, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе АО «Псковэнергосбыт». В компании отметили, что получение квитанций по электронной почте уже оформили свыше 5 тысяч потребителей.

Отказ от бумажного варианта квитанции удобен по нескольким причинам:

Во-первых, информация с суммой к оплате поступает по электронной почте в строго определенный срок - в первые дни месяца, следующего за расчетным. Обычная почта доставляет квитанции ближе к середине месяца.

Во-вторых, на один электронный адрес по вашей заявке будут поступать счета по всем объектам недвижимости, зарегистрированным в одном личном кабинете, будь то квартира, дача, электрифицированный гараж или родительская жилплощадь.

В-третьих, такие квитанции не потеряются - даже если вы почистите свою почту, все квитанции будут храниться в личном кабинете.

В-четвертых, электронный счет будет доставлен своевременно, даже если почтовый адрес некорректный (например, дом №0).

В-пятых, выбор электронной версии - это ваш персональный вклад в сохранение природных ресурсов.

«Проще всего подписаться на электронную доставку счетов тем, у кого уже есть личный кабинет потребителя физлица на сайте pskovenergosbit.ru, - подчеркнули в компании. - А это больше сорока тысяч жителей региона. Для получения электронного счета нужно подтвердить выбор в разделе "Подписки" в настройках. Что касается регистрации в личном кабинете, то она максимально простая, а для привязки одного или нескольких лицевых счетов достаточно квитанции за прошлый месяц».

Если есть вопросы по регистрации в личном кабинете или подписке на электронную квитанцию, их можно задать в группе компании «Вконтакте» или на сайте в разделе «Направить обращение».