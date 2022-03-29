Клиенты «Псковэнергосбыта» выбирают электронные квитанции

Все больше жителей Псковской области делают выбор в пользу электронных счетов за электроэнергию, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе АО «Псковэнергосбыт». В компании отметили, что получение квитанций по электронной почте уже оформили свыше 5 тысяч потребителей.
Отказ от бумажного варианта квитанции удобен по нескольким причинам:
«Проще всего подписаться на электронную доставку счетов тем, у кого уже есть личный кабинет потребителя физлица на сайте pskovenergosbit.ru, - подчеркнули в компании. - А это больше сорока тысяч жителей региона. Для получения электронного счета нужно подтвердить выбор в разделе "Подписки" в настройках. Что касается регистрации в личном кабинете, то она максимально простая, а для привязки одного или нескольких лицевых счетов достаточно квитанции за прошлый месяц».
Если есть вопросы по регистрации в личном кабинете или подписке на электронную квитанцию, их можно задать в группе компании «Вконтакте» или на сайте в разделе «Направить обращение».