В «дом №0» квитанции за электричество не придут – «Псковэнергосбыт»

В феврале некоторые жители Псковской области не получили квитанции за электроэнергию. Причина - некорректные адреса доставки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АО «Псковэнергосбыт».
Как правило, некорректный адрес формата «дом №0» - проблема сельских населенных пунктов. Клиенты нередко жаловались в «Псковэнергосбыт» на то, что счета «на деревню дедушке» затрудняют работу почтальонов, остаются в почтовом отделении, не доходят до потребителей.
«Посмотрите, что написано в ваших предыдущих квитанциях за электричество. Если указанный в счете адрес неправильный, то для возобновления доставки квитанций необходимо сообщить в АО "Псковэнергосбыт" верный адрес доставки (при наличии) или обратиться в местную администрацию за получением полного адреса, включающего номер дома», - отметили в компании.
Сообщить информацию об адресе (с приложением документа о присвоении адреса) можно:
- в Центр обслуживания потребителей АО «Псковэнергосбыт»,
- в группах АО «Псковэнергосбыт» в соцсетях, на адрес info@pskovenergosbit.ru,
- в разделе «Направить обращение» на сайте.
На все вопросы готовы ответить по телефону «горячей линии»: 8-800-234-05-06.