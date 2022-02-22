ЖКХ

В «дом №0» квитанции за электричество не придут – «Псковэнергосбыт»

В феврале некоторые жители Псковской области не получили квитанции за электроэнергию. Причина - некорректные адреса доставки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АО «Псковэнергосбыт».

Как правило, некорректный адрес формата «дом №0» - проблема сельских населенных пунктов. Клиенты нередко жаловались в «Псковэнергосбыт» на то, что счета «на деревню дедушке» затрудняют работу почтальонов, остаются в почтовом отделении, не доходят до потребителей.

«Посмотрите, что написано в ваших предыдущих квитанциях за электричество. Если указанный в счете адрес неправильный, то для возобновления доставки квитанций необходимо сообщить в АО "Псковэнергосбыт" верный адрес доставки (при наличии) или обратиться в местную администрацию за получением полного адреса, включающего номер дома», - отметили в компании.

Сообщить информацию об адресе (с приложением документа о присвоении адреса) можно:

- в Центр обслуживания потребителей АО «Псковэнергосбыт»,

- в группах АО «Псковэнергосбыт» в соцсетях, на адрес info@pskovenergosbit.ru,

- в разделе «Направить обращение» на сайте.

На все вопросы готовы ответить по телефону «горячей линии»: 8-800-234-05-06.