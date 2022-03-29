В ряде районов Великих Лук отсутствует водоснабжение из-за аварии

Беженцы из Донбасса рассказали о трудностях, с которыми столкнулись в Пскове

Швейная фабрика в Острове заявила о готовности взять на работу 50 человек

Псковский губернатор примет участие в заседании Совфеда по вопросам газификации

Полиция проведет проверку по факту публикации о нападении на козлят в Печорском районе