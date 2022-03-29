ЖКХ

Новые варианты финансирования для строительства водозабора ищут в Пскове

Муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал» попробуют включить в программу Фонда национального благосостояния России для финансирования строительства подземного водозабора, который возводили на Завеличье в рамках программы приграничного сотрудничества. Об этом сообщил глава городской администрации Борис Елкин.

«Убежден, что водозабор необходимо достраивать. Сейчас прорабатывается вопрос включения "Горводоканала" в программу Фонда национального благосостояния, по которой предприятие сможет получить долгосрочный льготный кредит. В случае, если заявка будет отклонена, будем совместно с губернатором и администрацией области искать альтернативные источники финансирования. Тем более, что подрядчик готов исполнять свои обязательства по контракту в прежних ценах, а необходимые материалы уже закуплены», - рассказал Борис Елкин в своем телеграм-канале.

Сити-менеджер Пскова посетил объект и отметил, что часть водозабора находится в высокой степени готовности. «Построена точка сбора воды, которая имеет 9 скважин, насосная станция и нитка водовода. Осталось завершить благоустройство. Сейчас водозабор поставляет 12 тысяч кубометров воды в сутки и обеспечивает водоснабжением микрорайон Овсище и часть Завеличья», - заметил глава администрации Пскова.

По словам Бориса Елкина, 2-й пусковой комплекс предусматривает строительство второй нитки водовода и станции умягчения воды, что позволит обеспечить водой 2/3 города и снизить нагрузку на поверхностный водозабор. Контракт на 72 млн рублей подписан, ввод объекта запланирован на конец августа.

О том, что сегодня встал вопрос финансового обеспечения проекта, рассказал директор «Горводоканала» Константин Болотин. Контракт заключен в рамках программы приграничного сотрудничества, финансирование по которой временно приостановлено.