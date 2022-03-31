ЖКХ

Более 3 млрд рублей потратили на капремонт в Псковской области с 2015 года

Капитальный ремонт 2 221 элемента в 1 081 многоквартирном доме на сумму 3 156,20 млрд рублей (это 654 крыши, 974 инженерные системы, 403 фасада и другие работы) выполнили в Псковской области с 2015 года. Об этом сообщил председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов в ходе парламентского часа на сессии Псковского областного Собрания депутатов 31 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Всего за 6 лет существования системы капитального ремонта в каждом пятом доме проводились работы по капитальному ремонту не менее двух элементов», - сказал он.

За 2021 год региональный оператор отремонтировал 386 элементов в 285 домах, подчеркнул Сергей Грахов. Исполнение краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта на 2021 год составило 97,1%. «В денежном эквиваленте это 658 млн рублей», - уточнил он.

За 2021 год отремонтированы 106 крыш, 178 инженерных систем, 41 фасад, а также подвалы и фундаменты. Проведена большая работа по замене лифтового оборудования (сопоставимая с объемом работ за предыдущие 5 лет), выполнены работы по замене 125 лифтов в 45 многоквартирных домах.

Кроме того, в 2021 году региональный оператор полностью завершил краткосрочные планы 2018-2020 годов, продолжил Сергей Грахов. Выполнение мероприятий краткосрочных планов 2016 года – 96,5%, 2017 – 99,7%. По этим краткосрочным планам остались невыполненными мероприятия по капитальному ремонту систем газоснабжения. В 2021 году региональным оператором выполнены работы по проектированию данных систем, строительно-монтажные работы будут выполняться в 2022 году, на сегодня заключаются договоры с подрядными организациями.

«К реализации краткосрочного плана капитального ремонта на 2022 год региональный оператор приступил еще в 2021 году. В завершающей стадии находится подготовка проектно-сметной документации, уже заключено порядка 60% договоров на проведение услуг по капитальному ремонту, 18% в аукционах в настоящее время», - рассказал Сергей Грахов.

В настоящее время также объявлены конкурсные процедуры на проектирование объектов 2023 года.