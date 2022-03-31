ЖКХ

В Идрице обновили крышу многоквартирного дома

Приемка работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома состоялась в поселке Идрица Себежском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Фонда капитального ремонта Псковской области

Работы по ремонту крыши №65 на проспекте Гагарина выполнила подрядная организация «С-ТРОЙКА».

В рамках мероприятий по капитальному ремонту рабочие разобрали старое покрытие крыши, выполнили замену обрешетки и устройство нового покрытия из профилированного листа с полимерным покрытием. Организация выполнила ремонт деревянных элементов стропильной системы, обработку деревянных поверхностей составом огнебиозащиты.

Также рабочие выполнили устройство слуховых окон, теплоизоляцию чердачного помещения, переложили дымовые и вентиляционные трубы и обшили их металлическим листом с полимерным покрытием. Они установили зонты над шахтами и вентиляционными трубами, ограждающие конструкции со снегозадержанием, выполнили устройство водосточной системы, рассказали в фонде.

«Замечаний к выполненным работам со стороны приемочной комиссии не возникло, они приняты в полном объеме», – говорится в сообщении регоператора.