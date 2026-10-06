Заместитель главного инженера ПТС: Крупных аварий при пуске тепла в этом году не было

Пуск тепла в сентябре 2026 года прошел без крупных аварий. Об этом в эфире программы «Тепло нашего города» на ПЛН FM (102,6 FM) сообщил заместитель главного инженера, начальник аварийно-диспетчерской службы муниципального предприятия «Псковские Тепловые сети» Андрей Мелех.

«Каких-то тонкостей в этом году не было. Состоялся очень хороший, плавный размеренный пуск. На сегодняшний день все совершенно работоспособно. Да, иногда у нас бывают какие-то трудности, и их приходится решать оперативно. Бывают какие-то большие раскопки, большие отключения, большие утечки. В этом году таких не было. Мы все были готовы, все сделали плавно», – сказал Андрей Мелех.

Он добавил, что управляющие компании также остались довольны пуском тепла.