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Заместитель главного инженера ПТС: Крупных аварий при пуске тепла в этом году не было

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Пуск тепла в сентябре 2026 года прошел без крупных аварий. Об этом в эфире программы «Тепло нашего города» на ПЛН FM (102,6 FM) сообщил заместитель главного инженера, начальник аварийно-диспетчерской службы муниципального предприятия «Псковские Тепловые сети» Андрей Мелех.

«Каких-то тонкостей в этом году не было. Состоялся очень хороший, плавный размеренный пуск. На сегодняшний день все совершенно работоспособно. Да, иногда у нас бывают какие-то трудности, и их приходится решать оперативно. Бывают какие-то большие раскопки, большие отключения, большие утечки. В этом году таких не было. Мы все были готовы, все сделали плавно», – сказал Андрей Мелех.

Он добавил, что управляющие компании также остались довольны пуском тепла.

«С управляющими компаниями сегодня встречался, со всеми директорами. Все очень довольны и все оценивают этот пуск как очень удачный. Социальные объекты на сегодняшний день запущены все, они были запущены все в первый день», – добавил Андрей Мелех.
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