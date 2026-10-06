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В котельной на Индустриальной установят третий котел в 2027 году

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Установку третьего котла на котельной Северо-Восточного промышленного узла анонсировал в программе «Тепло нашего города» директор муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов.

«У нас две больших стройки, которые мы ведем одновременно. Это замена второго котла на котельной Северо-Восточного промузла, котельная №9. Это огромный инвестпроект. Также реконструкция теплотрассы по улице Индустриальной. На Индустриальной, до начала сезона, до 1 сентября тело теплотрассы смонтировано. Оно запущено в работу. Остались вопросы документального обеспечения, сопровождения и благоустройства. Наш подрядчик эту работу выполнил. Надо отдать должное, сам проект был рассчитан на два года, физическое его выполнение. Мы думали, что за два месяца какую-то часть сделаем, потом на зиму будет перерыв, на будущий год следующую часть сделаем. Надо отдать должное, что мы вместе с подрядчиком приняли неординарное и очень ответственное решение – мы успеем сделать все и сразу. И сделали. Остались вопросы не влияющие на работу теплотрассы, как инженерного сооружения», – пояснил Игорь Максимов, отвечая на вопрос ведущей о ремонте на крупных инфраструктурных объектах.

Также Игорь Максимов анонсировал замену третьего котла в котельной №9. Его планируется установить в 2027 году.

«В котельной №9 все идет своим ходом. Второй котел без проблем смонтирован, сейчас идет обмуровка. Впереди много значит другой работы: пусконаладочных работ, работ, связанных с автоматикой. К декабрю месяцу мы должны его запустить. И что самое отрадное, правительство Российской Федерации специальным решением уже выделило деньги на третий котел. Мы провели все конкурсные процедуры и на прошлой неделе мы подписали контракт уже на третий котел, на следующий 2027 год. У этой эпопеи забрезжил свет в конце тоннеля», – заключил Игорь Максимов.
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