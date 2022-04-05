ЖКХ

Необходимость повышения суммы взносов на капремонт разъяснил Сергей Шарлаев

Повышение суммы взноса за капитальный ремонт произошло по нескольким причинам. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта Псковской области Сергей Шарлаев.

«Непосредственно взнос вырос на 1 рубль 20 копеек, то есть на 15%. Здесь много причин, почему это было сделано. Те предложения, которые были подготовлены, прошли через областное Собрание депутатов, рассматривались в администрации Псковской области. Было принято решение о поднятии взноса», – сказал Сергей Шарлаев, отвечая на вопрос радиослушательницы.

По его словам, фонд капремонта изношен, жители постоянно обращаются с вопросами, когда будет сделан ремонт их дома. Чтобы произвести работы, необходимы деньги, заметил руководитель регионального фонда. Исходя из того, сколько на сегодняшний день стоит ремонт, взнос должен быть гораздо выше настоящего.

«Экономически обоснованный размер взноса на капремонт составляет 50-60 рублей. Сейчас у нас взнос 8-9 рублей с копейками. Поэтому следует понимать, что решения максимально взвешенные и были приняты с учетом доступности. Был сделан анализ по субъектам РФ с примерно одинаковым уровнем дохода. В Новгородской области есть муниципалитеты, которые платят свыше 11 рублей, в Коми - более 10 рублей. Тот взнос, который был, не отвечал сегодняшним требованиям капитального ремонта», – объяснил Сергей Шарлаев.