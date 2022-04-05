ЖКХ

Рост цен на дрова обсудили в администрации Себежского района

Вопрос обеспечения населения дровами и рост цен на них обсудили в администрации Себежкого района, пишет газета «Призыв».

Фото здесь и далее: газета «Призыв»

В настоящее время стоимость машины дров с доставкой от предпринимателей составляет от 7 500 до 10 000 рублей. Необоснованный рост стоимости вызван рыночным спросом в соседних районах. Доходы населения, основную часть которого составляют пенсионеры, не позволяют заплатить такую цену.

Для решения этой проблемы на встречу с собственниками и арендаторами лесных угодий были приглашены представители различных ведомств не только местного уровня, но и областного. Также участниками встречи стали главы сельских и городских поселений, представители Себежского национального парка, Себежского филиала Погрануправления ФСБ России по Псковской области, лесничества, местного отдела полиции, прокуратуры и таможни.

Глава района Леонид Курсенков определил основную задачу, заключающуюся в создании максимальных комфортных условий для заготовки и обеспечения населения дровами.

Кроме способа заказа дров через администрацию и лесничество, участники встречи договорились о дополнительных способах решения проблемы. Первый – лесничеству рассмотреть дополнительные способы выделения леса. Второй – арендаторам рассмотреть выделение участков для проведения заготовки леса и возможности самим заготавливать лес и передавать в МУП.

Рассматривался вопрос о создании организации, которая будет заниматься данным вопросом.

Администрация района напоминает, что ограничение по вывозке леса в связи с состоянием дорог действует с 12 по 24 апреля. Всяческие меры для контроля соответствующими органами будут строго выполняться.