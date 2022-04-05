ЖКХ

«Экопром» предложил псковичам помочь с закупкой контейнеров для ТКО

При переходе на электронные квитанции по оплате вывоза ТКО на сэкономленные средства можно было бы обеспечить Псковскую область контейнерами в количестве 275 штук за год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК Мехуборка).

Изображение: Мехуборка Псков / «ВКонтакте»

«Ранее мы рассмотрели вопрос экологии и выяснили, что, перейдя на электронную квитанцию, можно спасти почти гектар лесного массива в год для нашей области», – напомнили в компании.

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«И если вопрос экологии кого-то не очень интересует, то вопрос экономики касается каждого из нас. Давайте посчитаем: сколько денег тратится только на покупку бумаги для печати квитанций, которые могли бы пойти на закупку контейнеров, как для вновь оборудованных контейнерных площадок, так и для увеличения их в местах, где происходит постоянное перенакопление», – отметили в компании.



Пачка бумаги хорошего качества на популярных маркетплэйсах начинается от 750 рублей. Для печати квитанций понадобится 520 пачек бумаги в месяц. Получается, что только на закупку бумаги тратится 390 000 рублей в месяц, а в год эта сумма составляет 4 680 000 рублей.

Стоимость одного контейнера объемом в 1,1 кубического метра хорошего качества начинается от 17 000 рублей. Таким образом, только за год при переходе на электронные квитанции можно было бы обеспечить область контейнерами в количестве 275 штук.