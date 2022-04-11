ЖКХ

«Экопром» просит псковичей оплачивать услуги по изменившимся банковским реквизитам

Филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») просит производить оплату услуг по обращению с ТКО по изменившимся банковским реквизитам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Изображение: филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»)

В связи с проблемами, которые возникают у многих жителей при вводе лицевого счета через клиент-банк для оплаты услуги по обращению с ТКО, в компании рекомендуют всем жителям области (кроме Новосокольнического, Великолукского районов и города Великие Луки) производить оплату по следующим реквизитам:

Счет получателя: 40702810 2 07060 1 00697

Получатель: филиал ООО «Экопром»

ИНН получателя: 5263049020

КПП получателя: 602743001

Банк получателя: Ф.АКБ «Фора-банк» (АО) в городе Санкт-Петербурге

БИК банка получателя: 044030831

Корр. счет-банка получателя: 30101810640300000831



«Все платежи, что были совершены ранее, прошли и будут отражены по лицевым счетам. Приносим извинения за доставленные неудобства», – добавили в «Экопроме».