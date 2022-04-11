Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
курс на отдых
Тверские управленцы
Топ учебных заведений для псковских выпускников. ЛОНГРИД
Денис Иванов о благоустройстве округа
Geely по специальной цене
Современный центр обслуживания
Господин Рейтингомер
школа без второго иняза
собачья жизнь
 
 
 
ещё ЖКХ 11.04.2022 16:051 «Экопром» предложил псковичам помочь с закупкой контейнеров для ТКО 11.04.2022 19:400 Электроснабжение пунктов размещения беженцев в Псковской области взяли на контроль 11.04.2022 19:320 «Экопром» просит псковичей оплачивать услуги по изменившимся банковским реквизитам 11.04.2022 17:090 Псковский «Экопром» вновь вывезет ТКО в рамках квеста «Чистые игры» 11.04.2022 16:051 «Экопром» предложил псковичам помочь с закупкой контейнеров для ТКО 11.04.2022 12:350 Систему электроснабжения заменили в одном из домов Пскова с опережением сроков
 
 
 
Самое популярное 05.04.2022 19:240 Шесть городов-побратимов прекращают сотрудничество с Псковом 07.04.2022 23:5210 Мишустин подписал распоряжение об изменении названия аэропорта в Пскове 08.04.2022 22:440 Псковский губернатор сообщил о похоронах погибших в ходе спецоперации на Украине 07.04.2022 15:0912 Торжественное открытие нового магазина BeFree состоялось в Пскове 09.04.2022 10:353 Тело выпавшей из окна дома девушки обнаружили в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

«Экопром» просит псковичей оплачивать услуги по изменившимся банковским реквизитам

11.04.2022 19:32|ПсковКомментариев: 0

Филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») просит производить оплату услуг по обращению с ТКО по изменившимся банковским реквизитам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Изображение: филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») 

В связи с проблемами, которые возникают у многих жителей при вводе лицевого счета через клиент-банк для оплаты услуги по обращению с ТКО, в компании рекомендуют всем жителям области (кроме Новосокольнического, Великолукского районов и города Великие Луки) производить оплату по следующим реквизитам:

Счет получателя: 40702810 2 07060 1 00697
Получатель: филиал ООО «Экопром»
ИНН получателя: 5263049020
КПП получателя: 602743001
Банк получателя: Ф.АКБ «Фора-банк» (АО) в городе Санкт-Петербурге
БИК банка получателя: 044030831
Корр. счет-банка получателя: 30101810640300000831


«Все платежи, что были совершены ранее, прошли и будут отражены по лицевым счетам. Приносим извинения за доставленные неудобства», – добавили в «Экопроме».

Теги: #ТКО #платежи #экопром
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Готовы ли вы лично заниматься раздельным сбором мусора?
В опросе приняло участие 19 человек
11.04.2022, 19:590 В Великих Луках начали ямочный ремонт дорог горячим асфальтом 11.04.2022, 19:400 Электроснабжение пунктов размещения беженцев в Псковской области взяли на контроль 11.04.2022, 19:320 «Экопром» просит псковичей оплачивать услуги по изменившимся банковским реквизитам 11.04.2022, 19:120 Разговоры о бывшем закончились покушением на убийство в Стругах Красных
11.04.2022, 19:040 Пскович снял таймлапс движения Луны на фоне борщевика. ВИДЕО 11.04.2022, 18:460 Центробанк оценил, когда инфляция в России вернется к цели в 4% 11.04.2022, 18:300 «Норма права»: Что такое банкротство физического лица? ВИДЕО 11.04.2022, 18:250 Кражи велосипедов участились в Пскове с наступлением весны
11.04.2022, 18:130 Скончалась врач Великолукской межрайонной больницы Наталья Шершнева 11.04.2022, 17:570 В центре Пыталово неизвестные повредили новую беседку 11.04.2022, 17:490 Конкурс «Центр талантов 2022» прошел в Пскове 11.04.2022, 17:410 Путин поручил представить предложения о допиндексации пенсий
11.04.2022, 17:370 Мнения участников опроса ПЛН об участии в субботниках разделились 11.04.2022, 17:320 Рейтингомер: Атака на УФАС, дело Брячака и «маленькая Швейцария» 11.04.2022, 17:190 Туристический маршрут по старообрядческой деревне презентуют в Пскове 11.04.2022, 17:090 Псковский «Экопром» вновь вывезет ТКО в рамках квеста «Чистые игры»
11.04.2022, 17:040 Изменение системы управления Псковом обсудят на сессии городской Думы 11.04.2022, 17:000 Псковичи одержали победу на региональном чемпионате по волейболу 11.04.2022, 16:530 Тротуары на улице Советской Армии в Пскове решили ремонтировать поэтапно 11.04.2022, 16:480 Сергей Гаврилов выразил уверенность в росте популярности конкурса «Чистый Псков»
11.04.2022, 16:330 Снег ожидается в Псковской области во второй половине апреля 11.04.2022, 16:272 «Единая Россия» внесла законопроект о льготах на поступление в колледжи и техникумы 11.04.2022, 16:180 Псковская область получит свыше 100 млн рублей на поддержку здравоохранения 11.04.2022, 16:051 «Экопром» предложил псковичам помочь с закупкой контейнеров для ТКО
11.04.2022, 15:500 Станислав Стармолотов о планах по ремонту дорог 11.04.2022, 15:390 Конкурс «Чистый Псков» увеличивает число желающих присоединиться к уборке города — Ольга Федорова 11.04.2022, 15:340 Следователи проводят проверку по факту смерти ребенка в великолукской больнице 11.04.2022, 15:320 Фотофакт: Правая полоса перекрыта на перекрестке Рижского и Юбилейной в Пскове
11.04.2022, 15:300 Нового председателя псковского отделения Красного Креста выберут в сентябре 11.04.2022, 15:150 Более 400 беженцев с Донбасса прибыли в Псковскую область 11.04.2022, 15:050 Память малолетних узников фашистских концлагерей почтили в Пскове 11.04.2022, 15:010 В Псковском отделении Сбербанка назначили нового управляющего
11.04.2022, 15:000 Две трети псковичей выступают за введение системы специалитета в вузах - опрос 11.04.2022, 14:570 Петр Василевский покинул пост председателя псковского отделения Российского Красного Креста 11.04.2022, 14:540 Вакансия фотографа с зарплатой до 70 тысяч рублей открыта в Пскове 11.04.2022, 14:400 Секретное испытание ждет псковичей-участников «Недели здоровья»
11.04.2022, 14:290 Страницу Льва Шлосберга «ВКонтакте» заблокировали по требованию Генпрокуратуры 11.04.2022, 14:230 Псковская область вошла в топ-7 на Северо-Западе по бюджетности отдыха в майские выходные 11.04.2022, 14:070 «Постскриптум»: Уход легенды, эпопея со стульями и ажиотажный спрос на кешбэк. ВИДЕО 11.04.2022, 14:064 Интерактив: Золотая стирка
11.04.2022, 13:570 Почти 90 случаев COVID-19 выявили в Псковской области за сутки 11.04.2022, 13:420 Воспитанники псковской деревни-SOS встретились с узницей фашистского концлагеря 11.04.2022, 13:350 «Норма права»: Что такое банкротство физического лица? 11.04.2022, 13:321 Первый этап благоустройства Детского парка в Острове завершится 31 мая
11.04.2022, 13:272 Эксперт назвал оптимальный курс доллара для России 11.04.2022, 13:150 Нарушения на железнодорожной станции Новосокольники выявил прокурор 11.04.2022, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 11.04.2022, 13:000 В Пскове спустя 11 лет заключили под стражу подозреваемого в избиении знакомого до смерти. ВИДЕО
11.04.2022, 12:540 Пятерых пьяных водителей-рецидивистов задержали в Псковской области 11.04.2022, 12:490 «Деловой понедельник»: Проблемы и перспективы мебельного производства в псковском регионе. ВИДЕО 11.04.2022, 12:480 От коронавируса в Псковской области умерли еще четыре человека 11.04.2022, 12:470 В мобильном приложении СберБанк Онлайн появился новый раздел
11.04.2022, 12:350 Систему электроснабжения заменили в одном из домов Пскова с опережением сроков 11.04.2022, 12:320 Конкурс «Юный инспектор охраны труда» стартовал в Псковской области 11.04.2022, 12:260 «Фольксваген» и «Лада» столкнулись на перекрестке в Пскове 11.04.2022, 12:230 «Постскриптум»: Уход легенды, эпопея со стульями и ажиотажный спрос на кешбэк
11.04.2022, 12:220 Дизельное и газовое топливо подорожало в Псковской области почти на 17% за год 11.04.2022, 12:070 Псковские инспекторы ГИБДД остановили 45 нетрезвых водителей за неделю 11.04.2022, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Деловой понедельник» 11.04.2022, 11:540 Новое здание медпункта в Островском районе сдадут в этом году
11.04.2022, 11:490 Ушел из жизни хирург Псковской областной клинической больницы Владимир Иванов 11.04.2022, 11:410 Победителей кубка города по настольному теннису определили в Пскове 11.04.2022, 11:350 В Пскове частично восстановили работу светофора на одном из крупных перекрестков 11.04.2022, 11:300 Мужчину задержали в Пскове за кражу продуктов и алкоголя
11.04.2022, 11:260 Крышу бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове демонтировали 11.04.2022, 11:191 Наибольший спад вакансий в СЗФО зафиксировали в Псковской области 11.04.2022, 11:150 Ревнивый мужчина пытался перерезать горло знакомой в Стругокраснеском районе 11.04.2022, 11:090 «Деловой понедельник»: Проблемы и перспективы мебельного производства в псковском регионе
11.04.2022, 11:021 Четверо псковских пенсионеров отдали курьеру-мошеннику более полутора миллиона рублей 11.04.2022, 10:560 Как одевались псковичи более 200 лет назад, рассказали архивисты 11.04.2022, 10:480 Серийного дачного вора задержали в Стругокрасненском районе 11.04.2022, 10:450 «Чистые игры» пройдут в Пскове 16 апреля
11.04.2022, 10:410 Качество итальянского десерта проверили на границе в Псковской области 11.04.2022, 10:350 За год ФСС выплатил псковичам 2,4 млрд рублей по временной нетрудоспособности и в связи с материнством 11.04.2022, 10:320 Определен победитель конкурса по нанесению дорожной разметки в Пскове 11.04.2022, 10:140 Подросток без водительских прав попал в ДТП в Великих Луках
Читать всё

Спецоперация на Украине

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru