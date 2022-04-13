График вывоза ТКО изменился в Новоржевском районе

График вывоза ТКО изменился в Выборской волости Новоржевского района с 13 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского филиала ООО «Экопром» (ГК Мехуборка).
Фото: «Экопром» (ГК Мехуборка)
1 марта в населенных пунктах Выборской волости поставили контейнеры для ТКО. В связи с этим отменяется мешковой сбор и график вывоза будет выглядеть следующим образом:
- первый и третий вторник месяца: деревня Копылово, дом 10; деревня Клескалово, дом 1; деревня Лунино, дом 5; деревня Вишлево, улица Садовая, дом 7; деревня Речево, дом 1; деревня Глухово; деревня Деревицы, дом 14; деревня Никулино, дом 9; деревня Веска; деревня Дорохово, дом 3;
- второй и четвертый понедельник месяца: деревня Кудяево, дом 11; деревня Губкино.
Мешковой сбор останется:
- в деревне Крюково на улице Народной, дом 17 – первый и третий вторник месяца;
- в деревне Губкино у дома 29 – второй и четвертый понедельник месяца;
- в деревне Стехново на улице Садовой, дом 1 – второй и четвертый понедельник месяца.