ЖКХ

График вывоза ТКО изменился в Новоржевском районе

График вывоза ТКО изменился в Выборской волости Новоржевского района с 13 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского филиала ООО «Экопром» (ГК Мехуборка).

Фото: «Экопром» (ГК Мехуборка)

1 марта в населенных пунктах Выборской волости поставили контейнеры для ТКО. В связи с этим отменяется мешковой сбор и график вывоза будет выглядеть следующим образом:

первый и третий вторник месяца: деревня Копылово, дом 10; деревня Клескалово, дом 1; деревня Лунино, дом 5; деревня Вишлево, улица Садовая, дом 7; деревня Речево, дом 1; деревня Глухово; деревня Деревицы, дом 14; деревня Никулино, дом 9; деревня Веска; деревня Дорохово, дом 3;

второй и четвертый понедельник месяца: деревня Кудяево, дом 11; деревня Губкино.

Мешковой сбор останется: