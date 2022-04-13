ЖКХ

Еще три лифта с антивандальным покрытием установили в многоэтажках Пскова

Два пассажирских и один грузовой лифт установили в домах на улицах Госпитальной и Инженерной в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Фонда капитального ремонта Псковской области

12 апреля состоялась приемка работ по замене двух пассажирских и одного грузового лифта в двух домах на улицах Госпитальной, 15А и Инженерной, 90Б.

Работы провела подрядная организация ООО «МЛМ Невский Лифт» в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества на этот год. Так, подрядчик выполнил:

демонтаж старого лифтового оборудования;

замена лифтового оборудования в полном объеме (в том числе установка новых двигателей, лебедок, лифтовых кабин и обрамлений порталов);

замена элементов автоматизации и диспетчеризация лифтового оборудования;

замена системы электроснабжения лифтовых шахт, машинных помещений и лифтового оборудования;

ремонт шахт;

ремонт машинных и блочных помещений;

пусконаладочные работы.

Также организация учла пожелания жителей дома на улице Госпитальной: раньше пассажирский и грузовой лифты вызывались с общей кнопки. После проведения капитального ремонта лифты можно вызвать по отдельности, установлены два раздельных вызывных пункта для каждого лифта.

В ФКР отметили, что в указанных домах установили лифты производства Могилевского лифтостроительного завода, которые обладают комфортабельными кабинами, повышенной точностью остановки, плавностью хода, пониженной шумностью. Кабины лифтов оснастили антивандальными панелями управления, привод дверей лифта – с частотным регулированием. Лифты снабдили индикаторами направления его движения, а также индикаторами положения кабины.

В ходе приемочной комиссии оборудование проверили по многим пунктам, в том числе на плавность и бесшумность хода, точность остановки, бесшумность открывания и закрывания дверей, перегруз, связь с диспетчером. Работы завершились в срок, по результатам осмотров акты приемочной комиссии по указанным адресам были единогласно подписаны всеми участниками.

В ближайшее время новые лифты введут в эксплуатацию. Для этого управляющие организации подадут необходимый пакет документов в Ростехнадзор. По результатам контрольного осмотра сотрудники Ростехнадзора выдадут разрешение, после чего лифты запустят в рабочий режим.