ЖКХ

«Экопром» предложил псковичам инструкцию по настройке автоплатежа за вывоз ТКО

В связи со сменой реквизитов платежей за услуги по обращению с ТКО Псковский филиал ООО «Экопром» (ГК Мехуборка) разъяснил жителям области, как настроить автоплатеж. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прес-службе предприятия.

Изображение: Псковский филиал ООО «Экопром» / «ВКонтакте»

«Во всех банках наши реквизиты уже изменены, а автоплатежи еще привязаны к старым реквизитам. В связи с этим у многих в клиент-банке выдает ошибку», – констатировали в «Экопроме».



Необходимо зайти в приложение мобильного банка, открыть вкладку с автоплатежами. Для того, чтобы все заработало корректно, необходимо сделать следующее:

отключить старый автоплатеж за услуги по обращению с ТКО;

отсканировать QR-код квитанции или ввести реквизиты для оплаты вручную;

ввести свой лицевой счет;

после ввода лицевого счета должен появиться адрес квартиры/дома;

если все верно, то следует сохранить шаблон платежа и обозначить дату оплаты.

Особое внимание стоит обратить тем, кто пользуется коммерческими банками. В связи со сменой реквизитов, при оплате через коммерческие банки за услугу «обращение с ТКО» необходимо указывать лицевой счет и полный адрес.

«В случае, если вы не имеете квитанции с новыми реквизитами, можно перейти на получение квитанций в электронном виде или же запросить квитанцию, написав в нашу группу в социальной сети «ВКонтакте», – добавили специалисты.