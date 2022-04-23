«Экопром» предложил псковичам инструкцию по настройке автоплатежа за вывоз ТКО

В связи со сменой реквизитов платежей за услуги по обращению с ТКО Псковский филиал ООО «Экопром» (ГК Мехуборка) разъяснил жителям области, как настроить автоплатеж. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прес-службе предприятия.
Изображение: Псковский филиал ООО «Экопром» / «ВКонтакте»
«Во всех банках наши реквизиты уже изменены, а автоплатежи еще привязаны к старым реквизитам. В связи с этим у многих в клиент-банке выдает ошибку», – констатировали в «Экопроме».
Необходимо зайти в приложение мобильного банка, открыть вкладку с автоплатежами. Для того, чтобы все заработало корректно, необходимо сделать следующее:
Особое внимание стоит обратить тем, кто пользуется коммерческими банками. В связи со сменой реквизитов, при оплате через коммерческие банки за услугу «обращение с ТКО» необходимо указывать лицевой счет и полный адрес.
«В случае, если вы не имеете квитанции с новыми реквизитами, можно перейти на получение квитанций в электронном виде или же запросить квитанцию, написав в нашу группу в социальной сети «ВКонтакте», – добавили специалисты.