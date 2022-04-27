ЖКХ

Начинается видеотрансляция программы «Коммунальный ликбез»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Коммунальный ликбез», которая в эти минуты начинается в прямом эфире ПЛН-ТВ (102.6 FM). На этот раз ведущий - член Общественной палаты Псковской области, председатель Союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов - предлагает поговорить о прокурорском надзоре в сфере ЖКХ.

Для обсуждения этой темы он пригласил в студию начальника отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Псковской области Евгения Шевченко.

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону 56-73-72.

Напомним, «Коммунальный ликбез» - это программа, в которой ведущий Алексей Кириллов и приглашенные эксперты простыми словами рассказывают о сложных темах ЖКХ-проблематики.

Трансляция завершена.