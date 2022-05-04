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ЖКХ

Порядок получения льготы на догазификацию разъяснили псковичам

04.05.2022 16:32|ПсковКомментариев: 0

Администрация Псковской области приняла решение о социальной поддержке отдельных категорий граждан на приобретение газового оборудования (газового котла, газовой плиты, газового водонагревателя, прибора учета газа) для догазификации домовладений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.⁣

Право на возмещение части затрат на приобретение газового оборудования будут иметь инвалиды 1 группы; инвалиды Великой Отечественной войны; участники Великой Отечественной войны; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; семьи, имеющие ребенка-инвалида; граждане, пострадавшие от воздействия радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и лица, приравненные к ним; граждане из подразделений особого риска из числа военнослужащих и вольнонаемного состава Вооруженных сил СССР; а также члены семей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга. ⁣

Выплата будет осуществляться по фактически понесенным расходам на приобретение газоиспользующего оборудования, но не превышая 40 тысяч рублей. На эти цели в областном бюджете на 2022 год запланированы 36,2 миллиона рублей.⁣ Предоставление единовременной выплаты будет осуществляться в порядке, утвержденном постановлением администрации области (сейчас документ проходит процедуру согласования), через территориальные отделы комитета по социальной защите Псковской области.⁣

Кроме того, для покупателей, заключивших с АО «Газпром газораспределение Псков» договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации действует скидка в размере 5% на весь ассортимент реализуемого товара в магазинах газового оборудования, расположенных по адресам:
- город Псков: Рижский проспект, 20;
- город Великие Луки: Октябрьский проспект, 13;
- город Остров: улица В. Сергеева, 6;
- город Порхов: улица Пушкина, 64.

Кроме того, администрация региона дала следующие разъяснения по участию в программе догазификации:

1. Догазификация касается только тех населенных пунктов, по территории которых проходят сети газораспределения, и есть потребление природного газа населением или другими потребителями.

2. Догазификация касается только частных домовладений и предусматривает бесплатное доведение газовой трубы до границы участка домовладения. В границах и вход в дом, внутри дома работы оплачиваются за счет собственный счет. Также эти работы могут быть выполнены организацией «Газпром газораспределение Псков». Плата за эти работы рассчитывается по ставкам, которые утверждены комитетом по тарифам и энергетике в конце 2021 года. Ознакомиться с ними можно на сайте.

3. Догазификация носит заявительный характер и при подаче заявления необходимо представить документы о собственности на земельный участок и дом. Заявление подает собственник или доверенное лицо по доверенности, оформленной у нотариуса на предоставление права подать документы. Законодательством установлен обязательный перечень документов, прикладываемых к заявке на догазификацию, к числу которых относятся:

  • правоустанавливающий документ на домовладение;
  • правоустанавливающий документ на земельный участок;
  • ИНН заявителя;
  • СНИЛС заявителя;
  • ситуационный план (это рисунок, фото, скан экрана с публичной карты или Google карты, который дает представление о границах участка и о границах расположения на нем дома).

Документы можно подать через госуслуги, многофункциональные центры или в городе Пскове на Рижском проспекте, 20, а также обратиться в филиалы по месту жительства ООО» Газпром межрегионгаз Псков» с вышеперечисленными документами.

4. По вопросам, связанным с задержкой оформления договоров, рассмотрения документов, по выполнению работ и другим вопросам необходимо позвонить на единый номер Единого оператора газификации 8-800-101-00-04 или на единый номер АО Газпром газораспределение Псков 8-800-350-59-01. Звонок бесплатный с любого телефона.

Теги: #льготы #Псковская область #газификация
Источник: Псковская Лента Новостей
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