ЖКХ

Власти Пскова издали постановление об окончании отопительного сезона

Администрация города Пскова опубликовала постановление об окончании отопительного сезона 2021-2022 годов. Документ опубликован в телеграм-канале главы администрации Бориса Елкина.

«Прекратить отпуск тепловой энергии для отопления жилых, административных, общественных и производственных зданий с 16 мая 2022 года», - говорится в тексте постановления.

Кроме того, в документе указано, что отпуск тепловой энергии для отопления государственных учреждений здравоохранения и муниципальных учреждений образования, культуры и спорта можно прекратить ранее (по заявкам организаций), но не позднее 16 мая.