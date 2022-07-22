В Псковской области отложили внедрение новой территориальной схемы по обращению с ТКО

В Псковской области отложили внедрение обновленной территориальной схемы по обращению с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообщил директор псковского филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») Александр Киселев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
В качестве примера он привел ситуацию с закупкой автомашины для вывоза мусора из «заглубленок». «Когда я занял должность, было всего 24 "заглубленки". На сегодняшний день их уже 70. Начали думать, что делать, и был заказан автомобиль. На тот момент он стоил 11 млн. Когда ввели санкции, цена выросла до 25 млн. И пока закрыли этот проект, вывозим так, как это делали раньше. С возрастанием количества "заглубленок", этот автомобиль, конечно, будем приобретать. Есть отечественные автомобили, сейчас ведем переговоры», — рассказал он.
Александр Киселев подчеркнул, что компания справилась с последствиями санкций.